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Ceturtdiena, 18. jūnijs, 2026 12:51

Piecas stundas svinēšana! Uz svētkiem Plāteres pilskalnā no Ogres vedīs bezmaksas autobuss

OgreNet
Piecas stundas svinēšana! Uz svētkiem Plāteres pilskalnā no Ogres vedīs bezmaksas autobuss
Ilustratīvs attēls
Ceturtdiena, 18. jūnijs, 2026 12:51

Piecas stundas svinēšana! Uz svētkiem Plāteres pilskalnā no Ogres vedīs bezmaksas autobuss

OgreNet

Svētdien, 21. jūnijā, no plkst. 20.00 Madlienas pagasta Plāteres pilskalnā ar dziesmām, dejām, uguns rituālu un citām aktivitātēm iedzīvotāji aicināti svinēt vasaras saulgriežus. Organizatori atzīmē, ka pasākums jau kļuvis par skaistu ikgadēju tradīciju, kas vieno lielus un mazus.

Iedegt Jāņuguni un doties saulgriežu rituālā jāņabērnus aicinās Lilija un Edgars Lipori. Pasākuma programmu bagātinās arī - 

Ogres Kalna pamatskolas bērnu un jauniešu deju kolektīva "Viznīts" jauniešu grupa,
Ogresgala tautas nama etnogrāfisko kokļu kopa,
Nora Celma un mūzikas grupa “Dārdaru muzikanti”.

Kā sola rīkotāji, visa vakara garumā zāļu vainagu un slotiņu darbnīcas un dažādas aktivitātes.

Uz svētku norises vietu Plāteres pilskalnā no Ogres būs norīkots bezmaksas autobuss.  Autobuss dosies maršrutā: 
plkst. 19.00 Ogres novada Kultūras centrs – Plāteres pilskalns 
plkst. ~ 24.00 Plāteres pilskalns – Ogres novada Kultūras centrs

Pasākums norisināsies brīvā dabā, tāpēc ieteikums dalībniekiem ģērbties atbilstoši laikapstākļiem un ņemt līdzi savu piknika groziņu. Pasākuma apmeklējums bez maksas.

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