Iedegt Jāņuguni un doties saulgriežu rituālā jāņabērnus aicinās Lilija un Edgars Lipori. Pasākuma programmu bagātinās arī -
Ogres Kalna pamatskolas bērnu un jauniešu deju kolektīva "Viznīts" jauniešu grupa,
Ogresgala tautas nama etnogrāfisko kokļu kopa,
Nora Celma un mūzikas grupa “Dārdaru muzikanti”.
Kā sola rīkotāji, visa vakara garumā zāļu vainagu un slotiņu darbnīcas un dažādas aktivitātes.
Uz svētku norises vietu Plāteres pilskalnā no Ogres būs norīkots bezmaksas autobuss. Autobuss dosies maršrutā:
plkst. 19.00 Ogres novada Kultūras centrs – Plāteres pilskalns
plkst. ~ 24.00 Plāteres pilskalns – Ogres novada Kultūras centrs
Pasākums norisināsies brīvā dabā, tāpēc ieteikums dalībniekiem ģērbties atbilstoši laikapstākļiem un ņemt līdzi savu piknika groziņu. Pasākuma apmeklējums bez maksas.