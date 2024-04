Uzņem jaunus dalībniekus RTU Bērnu un jauniešu universitātes programmās

“RTU Bērnu un jauniešu universitāte ir izglītojošu nodarbību cikls, un tās mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu interesi par zinātni un tehnoloģijām, kā arī atklāt viņiem nākotnes studiju un karjeras iespējas inženierzinātņu jomās. Bērnu un jauniešu universitātes nodarbībās ar eksperimentu, praktiskas darbošanās un interesantu stāstu palīdzību bērniem tiek atklāta aizraujošā eksakto un dabaszinātņu pasaule. Pateicoties Ogres novada pašvaldības ieinteresētībai un atsaucībai sadarboties, Ogre ir pirmā pašvaldība ārpus Rīgas, kur jau kopš 2019. gada notiek RTU Bērnu un jauniešu universitātes nodarbības. Esmu gandarīta gan par veiksmīgo sadarbību ar Ogres pašvaldību un Ogres 1. vidusskolu, gan par Ogres bērniem un jauniešiem – viņu interese izzināt un uzzināt īpaši priecē,” uzsver RTU Bērnu un jauniešu universitātes vadītāja Zanda Krancmane.

Šajā mācību gadā vislielāko uzmanību ir izpelnījusies interešu izglītības programma “Programmēšanas un videospēļu pamati”, kur bērni mācās veidot videospēles, tādējādi apgūstot un papildinot programmēšanas prasmes. Šīs nodarbības vada RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes students. Savukārt interešu izglītības programmās “Koka dizains” un “Modes un tekstila tehnoloģijas” šobrīd vēl ir pieejamas atsevišķas brīvas vietas.

Ogres novada skolu 4. līdz 9. klašu skolēni aicināti pieteikties programmas “Koka dizains” un “Modes un tekstila tehnoloģijas” nodarbībām.

Nodarbības ir bez maksas un notiek Ogres 1.vidusskolā. Pieteikšanās RTU Bērnu un jauniešu universitātes mjaslapā šeit:

Interešu izglītības programmā “Koka dizains” aicināti pieteikties jauni dalībnieki – gan zēni, gan meitenes –, kas vēlas interesanti un lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku. Nodarbības notiek:

otrdienās (jaunie dalībnieki):

4.–6. klase 16.00–17.00;

7.–9. klase 17.15–18.15;

ceturtdienās (pagājušā gada dalībnieki):

4.–6. klase 16.00–17.00;

7.–9. klase 17.15–18.15.

Šo programmu vada dizaina un tehnoloģiju pedagogs Edmunds Puriņš. “Bērnu un jauniešu universitāte Ogres 1.vidusskolā jau otro gadu sniedz lielisku iespēju visiem Ogres novada skolēniem apgūt koka dizainu, iegūstot jaunas, dzīvē noderīgas prasmes, iepazīstot kokapstrādes principus un tehniku, veicinot iztēli un asinot prātu,” uzsver pedagogs. Brīvā atmosfērā skolēni apstrādā koku – zāģē, vīlē, kaļ un slīpē – , lai īstenotu savu ideju un izgatavotu kaut ko skaistu un paliekošu.

Katram bērnam tiek nodrošināta individuāla pieeja atbilstoši viņa iemaņu līmenim un pieredzei. Katras nodarbības sākumā skolēniem tiek piedāvāts sezonai vai kādiem svētkiem aktuāls darbiņš, kas paveicams nodarbības laikā. Piemēram, Ziemassvētku laikā skolēni veidoja eglītes. “Skolēni ir radoši un bieži vien nāk paši ar savām idejām par lietām, ko vēlas pagatavot. Vienmēr cenšos bērnus atbalstīt viņu radošajā procesā un kopā ar skolēniem meklēju iespējas idejas īstenot,” atklāj pedagogs.

Piedāvāto iespēju apgūt koka dizainu izmanto arī tālmācību programmu skolēni, lai paplašinātu savu redzesloku un iegūtu jaunas prasmes.

“Izglītības jomā strādāju jau 27 gadus. Vienmēr esmu uzskatījis, ja skolotājam ir interesanti, arī skolēniem būs interesanti. Un man ir interesanti – patīk apgūt jaunas lietas, izzināt un izpētīt. Kad redzu, ka skolēnam patīk tas, ko viņš dara, un patiešām cenšas, tad redzu, ka manam devumam un ieguldījumam ir bijusi jēga!” aizrautīgi stāsta E.Puriņš.

Šobrīd programmu apgūst 9 bērni no Ogres, Ikšķiles un Ogresgala. Skolēni programmu apgūst divās grupās – skolēni, kuri programmu apgūst jau otro gadu, un skolēni, kuri programmu apgūst pirmo gadu.

RTU un Ogres novada pašvaldības veikmīgas sadarbības rezultātā Ogres 1.vidusskola ir ieguvusi noderīgu tehniku koka apstrādei – ripzāģus, virpas, frēzes, urbjus, lentzāģus, biezuma ēveles –, sniedzot iespēju skolēniem apgūt un pamēģināt dažāda veida iekārtas. Arī Ogres 1.vidusskolas skolēni mācību procesā izmanto šīs ierīces.

Modei un ilgtspējīgai domāšanai ir liela nozīme nākotnes sabiedrībā



Jauni dalībnieki aicināti pieteikties arī interešu izglītības programmā “Modes un tekstila tehnoloģijas”, kas norisinās trešdienās:

4.–6. klasei plkst. 16.00–17.00;

7.–9. klasei 17.15–18.15.



Nodarbības notiek pie divām pedagoģēm – Dainas Gāgas-Ēķes un Ivetas Munces. Kopā ar skolotāju D.Gāgu-Ēķi skolēni mācās par dažādiem stiliem, modelē, zīmē savus iedvesmas tērpus, kurpes, ļauj vaļu iztēlei. Savukārt pie profesionālas šuvējas I. Munces iegūst praktiskas zināšanas un prasmes, kas noderēs, lai nākotnē varētu radīt savus izsapņotos tērpus.

I.Munce uzsver, ka nodarbības sniedz iespēju brīvā atmosfērā ļauties sievišķīgām, radošām izpausmēm, izbaudot procesu un gūstot praktiskas zināšanas un iemaņas. Tāpat kā mazam bērnam, lai iemācītos lasīt, jāsāk ar ābeces burtošanu, arī iesācējiem šūšanā sākumā jāsaprot pamattermini – dūriens, šuve, vīle –, jāiepazīst audumi un to struktūra, kā arī jāiemācās pareiza tehnika – kā griezt audumus, kā gludināt, kā šūt ar roku un ar šujmašīnu.

“Lai radītu darbiņu, par kuru pēc tam var lepoties, jāprot ne tikai šūt, bet jāpielieto arī loģiskā domāšana, krāsu mācība, audumu kombinēšanas zināšanas. Šādu darbu veidošana iemāca nebaidīties uzsākt procesu no paša sākumam, un šī prasme būs noderīga dzīvē, jo bieži vien paveiktais ir jaārda āra un jāšuj no jauna. Nodarbībās ir iespēja iemācīties arī vērtīgas zināšanas par apģērba kopšanu, saprast, ar ko atšķiras ikdienas drēbes no svētku drēbēm, iepazīt audumus. Apģērbs ir ikviena cilvēka vizītkarte. Izvērtējot katra dalībnieka prasmes, pielāgojamies, lai ikviens sasniegtu rezultātu un īstenotu savu ieceri. Darbiņi pielāgoti, lai tos būtu iespējams pabeigt nodarbības laikā,” stāsta I. Munce.

Iepriekšējā semestrī kopā izgatavotas auduma puķītes, adatiņu spilventiņi no krāsainiem audumu gabaliņiem, maciņi ar rāvējslēdzējiem un aplikācijām ziemas noskaņās, ziemassvētku rotājumi, Ziemassvētku zeķes un kāda no skolniecēm pat pāršuva savas džinsa bikses, gatavojoties konkursam.

“Modei ir liela nozīme nākotnes sabiedrībā, jo apģērbs un ātrā mode rada vienu no lielākajiem piesārņojumiem pasaulē. Šobrīd svarīgi domāt ilgtspējīgi, meklēt veidus, kā pārveidot savus apģērbus. Nodarbībās iegūtās zināšanas ļaus bērniem pašiem pārveidot vai veidot savu apģērbu, izprast apģērba kvalitātes kritērijus un būt dabai draudzīgākiem,” pārliecināta pedagoģe.

