Pirmdien, 31. maijā, tika atklāta jaunā pieteikšanās kārta Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide", kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA).
Atšķirībā no iepriekšējām pieteikšanās kārtām šajā var apgūt digitālās prasmes kādā no piedāvātajām 412 izglītības programmām, kas aptver gan digitālās pamatprasmes, ganpadziļinātu augstākā zināšanu līmeņa digitālo prasmju mācības pieaugušajiem. Pieteikšanās ilgs līdz 30. jūnijam tiešsaistē www.macibaspieaugusajiem.lv.

Ogres tehnikums projekta "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" 6. kārtas ietvaros sniedz iespēju apgūt 6 izglītības programmas:
1. Profesionālās pilnveides izglītības programmu "Ainavu arhitektūra, teritorijas plānošana";
2. Profesionālās pilnveides izglītības programmu "Dārza ainavu plānošana";
3. Profesionālās pilnveides izglītības programmu "Darbs ar programmu InDesign CC drukas un mediju tehnoloģiju nozarē";
4. Profesionālās pilnveides izglītības programmu "Video izstrāde-filmēšanas un montāžas pamati";
5. Moduli "Tehnoloģiskās un uzskaites dokumentācijas izveide";
6. Moduli "EIKT drošības politikas veidošana".
Vairāk informācijas par Ogres tehnikuma piedāvātajām izglītības programmām skatīt: ŠEIT


Mācības sāksies augusta beigās, septembrī. Plašāka informācija par uzņemšanas nosacījumiem, mācību un atbalsta iespējām, kā arī izglītības programmu saraksts ir publicēts projekta tīmekļa vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv.


Šobrīd turpinām Eiropas Savienības fondu projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" 5. kārtas 13 izglītības programmu īstenošanu attālināti, uzsākot praktisko mācību nodrošināšanu klātienē.


Aicinām pieteikties mācībām un nepalaist garām iespēju pilnveidot savu profesionālo meistarību un apgūt mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošas profesionālās zināšanas un prasmes!

