Uzsākts mācību process Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 12.klašu skolēniem

Uzsākts mācību process Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 12.klašu skolēniem
Uzsākts mācību process Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 12.klašu skolēniem

Pamatojoties uz Ķeguma novada domes 2021.gada 24. februāra lēmumu "Par mācību procesa īstenošanu Ķeguma novada pašvaldībā", atbilstoši normatīvajiem aktiem, lēmumam un Slimību profilakses un kontroles centra norādījumiem, ņemot vērā 2020. gada 9.jūnija Ministru kabineta rīkojumu Nr. 360

"Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai un Slimību profilakses centra sniegto informāciju un norādījumus, ar 2021.gada 12.aprīli tika uzsākts mācību process Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 12.klases skolēniem ne vairāk kā divas dienas nedēļā tikai tajos mācību priekšmetos, kuros tiek kārtoti centralizētie eksāmeni, veicot izglītības iestādē klātienē nodarbināto un izglītojamo testēšanu.

