Lai gan ārkārtējā situācija Latvijā vairs nav spēkā, ņemot vērā to, ka saslimstības lejupslīde valstī nav noturīga, joprojām ir spēkā virkne ierobežojumu, tostarp aizliegti privāti pasākumi un privāta pulcēšanās, izņemot vienas mājsaimniecības ietvaros. Ir atļauti privāti pasākumi divu mājsaimniecību ietvaros līdz 10 personām ārpus telpām, tomēr, ņemot vērā vīrusa izplatību un seniorus kā vienu no riska grupām, Latvijā ir neskaitāmas ģimenes, kurās vecvecāki vai citi ģimenes locekļi klātienē nav satikti kopš pagājušā gada rudens. Svētku reizēs un ikdienā tikšanās, nereti, notikušas ar tehnoloģiju starpniecību.
"Pandēmijas laiks lielai daļai sniedz iespēju apstāties un novērtēt, cik svarīga ir ģimene un mums tuvie cilvēki, kā arī kopā pavadītais laiks. Viens no veidiem, kā vērtīgi pavadīt laiku ģimenes lokā, ir dažādu mākslas darbu veidošana. Tā ir arī lieliska iespēja iepriecināt tos cilvēkus, kurus nevaram satikt ikdienā. Akcijā piedalīsies gan sākumskolas, gan mākslu skolas audzēkņi, tostarp arī bērni ar īpašajām vajadzībām, kuri ar nepacietību gaida klātienes mākslas nodarbību atsākšanos, tāpēc aicinām ikvienu skolēnu vai mākslas skolu audzēkni piedalīties un iepriecināt savus ģimenes locekļus," stāsta mākslu skolas "Kultūras Patnis" direktore, māksliniece Astra Rubene.
Akcijas dalībnieki var brīvi izvēlēties tehniku, kādā radīt darbu. Lai piedalītos virtuālajā izstādē, darbi jāpublicē sociālajos medijos līdz 10. maijam, lietojot tēmuturi#mākslavieno. Virtuālā izstāde, kurā būs iespējams aplūkot darbus, tiks publicēta 14. maijā mākslu skolas "Kultūras Patnis" Facebook lapā šeit:
Informāciju sagatavoja Marta Mackeviča,"Patnis" pārstāve