Ogres novada pašvaldības 01.07.2021. saistošo noteikumu Nr. 12/2021 “Ogres novada pašvaldības nolikums” 16. punktā noteikts, ka izpilddirektors pieņem darbā un atbrīvo no darba pašvaldības iestāžu vadītājus, pamatojoties uz attiecīgu domes lēmumu.
Domes ārkārtas sēdē 5. augustā deputāti, pamatojoties uz M. Bankas iesniegumu, nolēma izbeigt ar viņu darba tiesiskās attiecības ar šī gada 23. augustu.
Ogres novada pašvaldības izpilddirektoram Pēterim Špakovskim uzdots noslēgt vienošanos ar M. Banku par darba tiesisko attiecību izbeigšanas termiņu, nodrošināt Ogres sākumskolas direktora pienākumu izpildītāju uz laiku līdz Ogres sākumskolas direktora iecelšanai vakantajā amatā, kā arī organizēt Ogres sākumskolas materiālo vērtību un dokumentācijas pieņemšanu no M. Bankas un nodošanu Ogres sākumskolas direktora pienākumu izpildītājam.
Domes sēdē Ogres novada Izglītības pārvaldes vadītājs Igors Grigorjevs informē, ka uz vakantajiem skolu direktoru amatiem, un tādi šobrīd ir trīs (Ogres 1. vidusskolā, Ogres sākumskolā un Ogresgala pamatskolā) tiks izsludināti konkursi. I. Grigorjevs arī norādīja, ka nav jābažījas par to, ka 1. septembrī šīm skolām vēl nebūs direktora, jo katrai skolai būs ar novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumu iecelts direktora pienākumu izpildītājs.