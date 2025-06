Mīļie, deputāti, vai ar notirpušām kājām un ziliem sāniem var padomāt par matemātiku un komatiem? Viktorija Slavinska-Kostigova

14.Saeimas sekretāra biedrs Jānis Grasbergs (NA) jau vairākkārt paudis atbalstu tālmācības jautājuma skatīšanai no mācību procesa uzlabošanas perspektīvas, ne no tā aizliegšanas puses. Šodien viņš savā sociālajā kontā Facebook publicējis vairākas tālmācības bērnu personīgi rakstītās vēstules.



"Esmu saņēmis neskaitāmas ziņas un zvanus no vecākiem ar lūgumiem, skaidrojumiem un neizpratni par to, kā Izglītības un zinātnes ministrija šobrīd plāno “uzlabot” tālmācības sistēmu. Šis jautājums ir aizgājis tik tālu, ka tagad vēstules gatavi rakstīt paši bērni, kuri baidās pazaudēt vienīgo mācību vidi, kurā jūtas saprasti, sadzirdēti un droši," tā J. Grasbergs.



Viena no vēstuļu rakstītāja mammām Lauma Kuba papildina savas ģimenes nostāju - kādēļ tālmācība ir būtiska un to nedrīkstētu aizliegt vai ierobežot līdz šim plānotajā apmērā.