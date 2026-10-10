FOTO: Vai atceries šādus rudeņus? Fotogrāfijas atklāj kādreizējo dzīvi Ogres pusē

Rudens izsenis bijis viens no darbīgākajiem laikiem Latvijas laukos. Kartupeļi, kāposti, bietes, burkāni, kabači, āboli un citi dārza labumi bija jānovāc un jāsagatavo glabāšanai ziemā. Taču aiz pilnajiem pagrabiem un pieliekamajiem stāvēja smags darbs, nereti iesaistoties visai ģimenei un kaimiņiem.
Kā tas notika Ogres pusē pirms vairākām desmitgadēm, tagad iespējams aplūkot Latvijas Lauksaimniecības muzeja virtuālajā izstādē «Ražas laiks».
Tajā apkopotas fotogrāfa Ilmāra Bērtulsona uzņemtās fotogrāfijas, kurās dokumentēta lauksaimniecības dzīve toreizējā Ogres rajonā 20. gadsimta 50. un 60. gados.
Šie attēli ir ne tikai liecība par kādreizējiem lauku darbiem, bet arī iespēja ieraudzīt, kā mainījusies cilvēku ikdiena, darba paņēmieni un lauksaimniecība.
Iespējams, aplūkojot attēlus, kāds atpazīs arī pazīstamas vietas, savu vecāku vai vecvecāku jaunības laiku vai darbus, kuros savulaik piedalījies pats.