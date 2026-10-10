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Sestdiena, 10.10.2026 23:18
Arvīds, Arvis, Druvis
Sestdiena, 10. oktobris, 2026 17:18

FOTO: Vai atceries šādus rudeņus? Fotogrāfijas atklāj kādreizējo dzīvi Ogres pusē

FOTO: Vai atceries šādus rudeņus? Fotogrāfijas atklāj kādreizējo dzīvi Ogres pusē
Foto: Ilmārs Bērtulsons, Latvijas Lauksaimniecības muzeja krājums.
Sestdiena, 10. oktobris, 2026 17:18

FOTO: Vai atceries šādus rudeņus? Fotogrāfijas atklāj kādreizējo dzīvi Ogres pusē

Kartupeļu talkas, smagie rudens darbi un bagātīgās ražas novākšana – kā tas viss izskatījās laikā, kad daudz kas vēl bija jāpaveic pašu rokām? Latvijas Lauksaimniecības muzejs aicina doties nelielā ceļojumā pagātnē un ielūkoties Ogres rajona lauku dzīvē pagājušā gadsimta 50. un 60. gados. Unikālās vēsturiskās fotogrāfijās iemūžināti cilvēki un viņu ikdienas darbi, kas daudziem vecākās paaudzes ļaudīm joprojām ir spilgtā atmiņā.

Rudens izsenis bijis viens no darbīgākajiem laikiem Latvijas laukos. Kartupeļi, kāposti, bietes, burkāni, kabači, āboli un citi dārza labumi bija jānovāc un jāsagatavo glabāšanai ziemā. Taču aiz pilnajiem pagrabiem un pieliekamajiem stāvēja smags darbs, nereti iesaistoties visai ģimenei un kaimiņiem.

Kā tas notika Ogres pusē pirms vairākām desmitgadēm, tagad iespējams aplūkot Latvijas Lauksaimniecības muzeja virtuālajā izstādē «Ražas laiks».

Tajā apkopotas fotogrāfa Ilmāra Bērtulsona uzņemtās fotogrāfijas, kurās dokumentēta lauksaimniecības dzīve toreizējā Ogres rajonā 20. gadsimta 50. un 60. gados.

Šie attēli ir ne tikai liecība par kādreizējiem lauku darbiem, bet arī iespēja ieraudzīt, kā mainījusies cilvēku ikdiena, darba paņēmieni un lauksaimniecība.

Iespējams, aplūkojot attēlus, kāds atpazīs arī pazīstamas vietas, savu vecāku vai vecvecāku jaunības laiku vai darbus, kuros savulaik piedalījies pats.

FOTO: Vai atceries šādus rudeņus? Fotogrāfijas atklāj kādreizējo dzīvi Ogres pusē
FOTO: Vai atceries šādus rudeņus? Fotogrāfijas atklāj kādreizējo dzīvi Ogres pusē
FOTO: Vai atceries šādus rudeņus? Fotogrāfijas atklāj kādreizējo dzīvi Ogres pusē
FOTO: Vai atceries šādus rudeņus? Fotogrāfijas atklāj kādreizējo dzīvi Ogres pusē
FOTO: Vai atceries šādus rudeņus? Fotogrāfijas atklāj kādreizējo dzīvi Ogres pusē
FOTO: Vai atceries šādus rudeņus? Fotogrāfijas atklāj kādreizējo dzīvi Ogres pusē
FOTO: Vai atceries šādus rudeņus? Fotogrāfijas atklāj kādreizējo dzīvi Ogres pusē
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