Izglītības likums joprojām nosaka, ka "Valsts un pašvaldību pamatizglītības iestādes un vispārējās vidējās izglītības iestādes nedrīkst noteikt mācību maksu par pamatizglītības programmu apguvi."(38.p.(1) un 47.p.(1)) Izņēmumi ir privātās izglītības iestādes.
Un tomēr - bezmaksas izglītība Latvijā ir abstrakts jēdziens - par to jau pirms vairāk nekā desmit gadiem sabiedrībā virmoja asas diskusijas. Pēdējos gados gan Tiesībsarga birojs aktīvi informē vecākus, kas viņiem ir jāpērk skolai, gatavojot savu bērnu, un ko skola nedrīkst pieprasīt. Teiksiet - jā, bet par visu jāmaksā! Piekrītu, ik uz soļa "par visu atbild sudrabs".
Tomēr kā tas nākas, ka teju vai monopola statusu ieņem šis "uzdevumi.lv" portāls, zinu, ka daudzas skolas to lieto kā galveno instrumentu un platformu mācību procesā, bet,ja bērnam nav apmaksāta PROF licences pieeja, tad viņš var tikai izpildīt uzdevumu, iesniegt risinājumu un viss. Saņemot atpakaļ tikai atbildi, ka uzdevums, piemēram, nav pareizi atbildēts vai izrisināts. Kur esi kļūdījies? Kāda ir pareizā atbilde? Vēlētos papildus vēl trenēties konkrētajā vielā? Veikt kļūdu labojumus? Pērc PROF pieeju! Vēlams gadam.
Šobrīd portālā esot "vienreizēja iespēja", tiek dāvināta 50% atlaide pakalpojumam “PROF ikmēneša abonements”. To iegādājoties, pirmajā mēnesī maksā tikai 3,99 eiro! Nākamos mēnešus maksāsi 7,99 eiro!
Ekrānšāviņš no uzdevumi.lv
Un, šķiet, esošās "Skola 2030" sistēmas ietvaros, šis portāls "uzdevumi.lv" tiek lietots intensīvi teju visās vispārizglītojošajās mācību iestādēs. Varbūt kļūdos, bet man daudzie pazīstamie vecāki no dažādām Latvijas skolām apstiprina, ka mācību procesā gana daudz tiek izmantoti "uzdevumi". Un nenoliedzami, jā, atbalsts mācību procesā dažādu vielu izpratnei tas ir labs.
Ir pašvaldības, kur skola ar pašvaldības atbalstu piedāvā PROF pieeju 9., 11. un 12. klasēm kā apmaksātu iespēju. Ir skolas, kur vecāki var iegādāties ar atlaidi šīs PROF pieejas. Bet būtību tas nemaina - maksa ir augsta un bizness kādiem izglītības jomas uzturētājiem zeļ un plaukst. Uz vecāku rēķina. Mūsdienas "bezmaksas izglītības" laikmetā.
Es neko laikam neteiktu, ja tā samaksa būtu par ekstra lietām - kādiem augstākas grūtības pakāpes uzdevumiem, nākamajiem līmeņiem, bet ne jau par absolūti nepieciešamo iespēju minimumu - kā pārbaudīt, kur uzdevumā ir kļūda un kāda ir risinājuma gaita! Man viena mamma tā arī pateica - "Rekets!" Un tad klasē dalās - ir skolēni, kuriem ir PROF pieeja un tie trenējas un sasniedz vairāk, un ir, kam vecāki nespēj atļauties piemēram turpat 10 eiro samaksāt un viņiem nav šī pieeja. Ja ir vairāki bērni ģimenē - rēķiniet paši!
Uskatu, ka šo pašvaldību Izglītības pārvaldēs vajadzētu jautājumu risināt, veidojot vecākiem draudzīgāku sadarbību ar šo platformu, kura it kā ir obligāta mācību procesā! Un tad PROF atbildīs savam sauklim - "Tavs uzticamais palīgs mācībās - tas palīdzēs gan izpildīt mājasdarbus, gan sagatavoties pārbaudes darbiem un eksāmeniem." Jo šobrīd daudzi vecāki absolūti uztur šo izglītības biznesu. Jā, platforma laba, materiāli daudz, digitālā mācīšanās opcija tiek uzlabota un modernizēta, bet tik un tā - strupceļa sajūta vecākiem pastāv. Esi spiests maksāt, ja gribi, lai tavam bērnam tā jau šodienas sarežģītajos sistēmas labirintos būtu iespēja tikt līdzi prasītajam. Jo, kā jau visi zinām - grāmatas kādās skolās pat pamatpriekšmetos nav, ir kaudzes darba lapu, kuras zūd un krājas ar mainīgiem panākumiem, tempi ir absurdi un izaicinājums ar eksperimentālo "Skola 2030" ir gan pedagogiem, gan audzēkņiem.