Trešdiena, 18. marts, 2026 16:15

Vai Ogres “top!” un “Elvi” veikalos ieraudzīsim pašapkalpošanās kases? Uzņēmumu pārstāvji sniedz skaidru atbildi

Megija Kokoreviča
Lai gan sākotnēji pašapkalpošanās kases veikalos iedzīvotājiem raisīja nepatiku un dažiem pat bažas, šobrīd interese par to pieejamību vietējos veikalos pieaug. Kamēr daudzviet Latvijā šāds risinājums jau kļuvis par ikdienu, Ogrē tas joprojām nav ieviests visos veikalu tīklos. OgreNet vērsās pie veikalu tīkliem “Elvi” un “top!”, lai noskaidrotu, vai tuvākajā laikā plānota pašapkalpošanās kasu ieviešana un kādi ir uzņēmumu nākotnes plāni šajā jomā.


Nacionālais pārtikas mazumtirdzniecības tīkls “Elvi” tuvākajā laikā nedz Ogrē, nedz citviet Latvijā pašapkalpošanās kases ieviest neplāno. Izvērtējot potenciālos ieguvumus un samērojot to ar investīcijām, kas nepieciešamas šādu kases aparātu iegādei un sistēmu pielāgošanai, veikalu tīklā ir pieņemts lēmums investēt līdzekļus citos attīstības projektos. 

Tā kā “Elvi” atrodas visā Latvijā, daudzviet veikals pilda arī sociālo funkciju. “Mūsu klientiem ir svarīga ne vien ātra un ērta iepirkšanās, bet arī personīgais kontakts, kas ir vēl viens būtisks arguments šādam lēmumam,” norāda uzņēmuma pārstāvji.

Pašapkalpošanās iespējas mūsdienās ir attīstāmas ne vien ar speciālu iekārtu uzstādīšanu, bet arī dažādiem digitāliem rīkiem, tālab šobrīd tiek analizētas iespējas, kā nodrošināt pašapkalpošanās funkcionalitāti klientiem, kas to vēlas, tomēr kasu nomaiņa un būtiska veikalu reorganizācija nav paredzēta.

Savukārt uz jautājumu, vai uzņēmums kopumā Latvijā plāno paplašināt pašapkalpošanās kasu izmantošanu, atbild apstiprinoši, norādot, ka regulāri izskata dažādas jaunas iniciatīvas, kas klientu ērtībām būtu ieviešamas. Nākotnes perspektīvā tiek izskatīta arī pašapkalpošanās funkcionalitātes integrēšana “Elvi” tirdzniecības praksē.

Veikalu tīkla “top!” atbilde gan ir īsa un lakoniska: “Veikala vadība izvērtē iespējas un nepieciešamību, taču konkrēta lēmuma par pašapkalpošanas kasu ieviešanu veikalā “top! Ogre” pašlaik nav.”

Tas nozīmē, ka tuvākajā laikā pašapkalpošanās kases Ogres veikalos – “Elvi” un “top!” –, visticamāk, vēl neparādīsies. Taču, pieaugot iedzīvotāju interesei un attīstoties tehnoloģijām, šis jautājums var atkal kļūt aktuāls.

