Ne vienmēr visi atkritumi ir slikti. Pārvēsti radošās kolāžās, tie kļūst par īstiem mākslas darbiem. Nāc uz bibliotēku un radi atkritumiem “otru dzīvi” interesantā, neparastā mākslas darbā. Kas zina – varbūt dzimšanas dienas hēlija balons kļūs par tērpu kādai princesei, zobu pastas iepakojums par simtkāji, bet kokakolas korķīši par auto riteņiem vai pavasara ziediem!
Visi darbi piedalīsies konkursā, un, sākot no maija vidus, par tiem būs iespējams nobalsot, norāda OCB.
Bibliotēkas apmeklētāji noteiks, kurš būs kļuvis par radošāko “Zemes superdraugu”. Erudīcijas un radošā konkursa uzvarētāji saņems īpašas balvas no T/C “Dauga” veikala “Daba”.