Ceturtdiena, 16. aprīlis, 2026 13:04

Vai šajā pavasarī esat gatavi kļūt par īstiem Zemes draugiem? Bibliotēka rīko konkursu “Zemes superdraugs”

Ogres Centrālā bibliotēka/OgreNet
Vai šajā pavasarī esat gatavi kļūt par īstiem Zemes draugiem? Bibliotēka rīko konkursu "Zemes superdraugs"
Foto: OCB
Par godu Zemes dienai, kura tiks atzīmēta 22. aprīlī, Ogres Centrālās bibliotēkas (OCB) Bērnu literatūras nodaļā no 13. aprīļa līdz 16. maijam norisināsies erudīcijas un radošais konkurss “Zemes superdraugs”. Konkurss aicina pārbaudīt zināšanas par atkritumiem, to škirošanu, videi draudzīgiem ikdienas ieradumiem un aprēķināt, cik daudz papīra iepakojumu patērējam pēc maltītes bērnu un jauniešu tik ļoti iemīļotajā ātrās ēdināšanas restorānā.

Ne vienmēr visi atkritumi ir slikti. Pārvēsti radošās kolāžās, tie kļūst par īstiem mākslas darbiem. Nāc uz bibliotēku un radi atkritumiem “otru dzīvi” interesantā, neparastā mākslas darbā. Kas zina – varbūt dzimšanas dienas hēlija balons kļūs par tērpu kādai princesei, zobu pastas iepakojums par simtkāji, bet kokakolas korķīši par auto riteņiem vai pavasara ziediem!
Visi darbi piedalīsies konkursā, un, sākot no maija vidus, par tiem būs iespējams nobalsot, norāda OCB.
Bibliotēkas apmeklētāji noteiks, kurš būs kļuvis par radošāko “Zemes superdraugu”. Erudīcijas un radošā konkursa uzvarētāji saņems īpašas balvas no T/C “Dauga” veikala “Daba”.
OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?