Kopīga apģērbu komplektu spēle vecākiem un bērniem
Šajā sezonā stilistiski saskaņoti vecāku un bērnu tēli ir viens no veidiem, kā radīt vienotu svētku noskaņu un īpašu kopābūšanas sajūtu. Tie nav identiski komplekti, bet drīzāk kopīgs vizuālais “vilnis” – līdzīgas krāsas, atkārtojošās detaļas vai līdzīga noskaņa, kas rada sajūtu, ka vecāki un bērns šajā dienā ir viena komanda.
“Mamma var izvēlēties oversized baltu blūzi vai vieglu bikškostīmu, ko papildināt ar košākiem aksesuāriem, savukārt bērnam pietiks ar baltu kreklu, mīkstu kardiganu un kādu rotaļīgu akcentu. Galvenais, lai viss izskatās viegli un nepiespiesti,” stāsta J. Zolberga. “Izlaiduma dienā nevajag censties bērnus ietērpt uzvalkā vai pārāk pieaugušā tēlā. Daudz aktuālāki ir mīksti audumi, ērtas tekstūras un apģērbs, kurā bērns var kustēties, dejot un justies brīvi visas dienas garumā.”
Svarīgākais sākas ar audumu
Veidojot bērnudārza izlaiduma tēlu, stiliste iesaka vispirms domāt par audumu un komfortu, nevis konkrētu stilu. Mīksti adījumi, kokvilna, viegli krītoši materiāli un dažādu tekstūru kombinācijas rada daudz interesantāku efektu nekā stingri, formāli komplekti.
“Bērniem komforts vienmēr būs svarīgākais. Kardigans šādā dienā bieži būs daudz piemērotāks par klasisku žaketi vai uzvalku,” saka stiliste. Īpaši skaisti izskatās dažādu blakustoņu kombinācijas – pienbalts, smilšu tonis, tumši zils vai silti pelēkais. Tie rada mierpilnu un fotogrāfijās ļoti skaistu kopējo noskaņu.”
Slāņošana kā moderns un praktisks risinājums
“Viena no šīs sezonas aktuālākajām tendencēm ir slāņošana. Tā ne tikai izskatās mūsdienīgi, bet ir arī ļoti praktiska aktīvai izlaiduma dienai. Standarta T-krekla vietā bērnam var izvēlēties polo kreklu un pāri uzvilkt mīkstu kardiganu. Tas izskatīsies svinīgi, bet tajā pašā laikā bērns jūtas ērti,” iesaka stiliste Jūlija Zolberga.
Arī pieaugušo tēlos slāņošana kļūst arvien interesantāka, piemēram, balts polo krekls kombinācijā ar citas krāsas polo kreklu vai vieglu džemperi rada nepiespiestu un stilīgu efektu.
Mammām – svinīgi, bet brīvi
Bērnudārza izlaidumā mammām svarīgi ne tikai izskatīties skaisti, bet arī justies brīvi kustībā un iesaistīties svētkos kopā ar bērniem. Tāpēc šosezon priekšroka tiek dota apģērbam, kas ir gan svinīgs, gan praktisks.
“Bikškostīms vai brīvāka piegriezuma komplekts būs lieliska izvēle, jo izlaiduma dienā mammas ne tikai fotografējas, bet arī piedalās rotaļās, palīdz bērniem un daudz kustas,” stāsta stiliste.
Arī apavos dominē komforts – sandales ar nelielu papēdi un slēgtu purngalu būs gan praktiskas, gan sievišķīgas.
Mazas detaļas, kas rada svētku sajūtu
Lai gan kopējam tēlam jāpaliek vieglam un nepārspīlētam, tieši detaļas rada īpašo svētku noskaņu. Krāsaina kaklasaite, kontrastējošs polo apkaklītes akcents vai interesanta tekstūra var pilnībā izmainīt tēla sajūtu.
“Balts krekls bērnam vienmēr būs laba izvēle, jo tas noderēs ne tikai bērnudārza izlaidumā, bet arī vēlāk, piemēram, 1. septembrī vai citos svinīgos brīžos. Taču tieši detaļas rada to īpašo sajūtu – kaklasaite, polo apkaklīte, viegla adījuma džemperis vai kāds rotaļīgāks akcents uzreiz piešķir tēlam svinīgumu, vienlaikus saglabājot bērnišķīgu vieglumu un ērtību,” saka Jūlija Zolberga.
Šosezon īpašu atgriešanos piedzīvo dekoratīvie lakatiņi. Tie tiek izmantoti ne tikai ap kaklu, bet arī somu dekorēšanā, matos vai kā stilistisks akcents uz rokas. J. Zolberga iesaka izvēlēties košāku lakatiņu kā galveno tēla “dzīvības punktu”, īpaši, ja pārējais apģērbs veidots mierīgos un klasiskos toņos. Sarkans akcents tumši zilā un baltā kombinācijā piešķir koptēlam rotaļīgu vieglumu.