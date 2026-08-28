Vairākas Ogres novada skolas iekļuvušas jaunākajā skolu reitingā – kā tām veicies?

Arī šogad Rīgas skolas ieņem līderpozīcijas Ata Kronvalda fonda skolu reitingā "Lielā pūce", kurā vērtē skolēnu sasniegumus olimpiādēs, zinātniskās pētniecības konferencēs un citās zinību sacensībās, bet reitingā piešķirto punktu vērtējumā izteikta līdere ir Rīgas Valsts 1. ģimnāzija. Šogad reitingā iekļautas 32 valsts ģimnāzijas, 71 lielā skola un 83 mazās skolas.
Valsts ģimnāziju grupas pirmajā pieciniekā ir Rīgas Valsts 1. ģimnāzija (reitings novērtēts ar 212,59 punktiem), Rīgas Āgenskalna valsts ģimnāzija (104,53), Rīgas Valsts vācu ģimnāzija (97,18), Rīgas Valsts 2. ģimnāzija (68,27) un Jelgavas Valsts ģimnāzija (46,4). Savukārt Ogres Valsts ģimnāzija ieņem 18. vietu ar 13,74 punktiem.
Lielo skolu grupā pirmo vietu ieņem Rīgas Franču licejs (49,58), kas reitinga augšgalā atradies arī iepriekšējos gados. Tam seko Rīgas 64. vidusskola (39), Rīgas Centra humanitārā vidusskola (35,21), Rīgas 40. vidusskola (31,31) un Jūrmalas Pumpuru vidusskola (20,97). Ikšķiles vidusskola šajā grupā ieņem 68. vietu (0,54).
Mazo skolu grupā pirmo vietu saglabājusi RTU Inženierzinātņu vidusskola (87,54). Otrajā vietā ir Siguldas 1. pamatskola (20,9), trešajā - privātā vidusskola "Patnis" (16,37). Starp piecām labākajām skolām ierindota arī Pilsrundāles vidusskola (12) un Āgenskalna sākumskola (12). No Ogres novada mazajām skolām Birzgales pamatskola ieņem dalītu 49. vietu (0,74), savukārt Ogres Kalna pamatskola ierindojas 55. vietā (0,59).
Būtiskākais kāpums šajā grupā ir Siguldas 1. pamatskolai, kas no 19. vietas pērn pakāpusies uz otro. Arī privātā vidusskola "Patnis" savu pozīciju uzlabojusi - no 15. vietas līdz trešajai. Savukārt Pilsrundāles vidusskola no 29. vietas pakāpusies uz ceturto.
Fonda pārstāvji norāda, ka šo skolu sasniegumi arī iepriekšējos gados atspoguļojušies reitingos, tām stabili atrodoties līderu grupā.
Vienlaikus starp reitinga līderiem un pārējām skolām novērojama īpaši izteikta punktu starpība. Valsts ģimnāziju grupā Rīgas Valsts 1. ģimnāzijai ir 212,59 punkti, kamēr otrajā vietā esošajai Rīgas Āgenskalna Valsts ģimnāzijai - 104,53 punkti, bet piektajā vietā ierindotajai Jelgavas Valsts ģimnāzijai - 46,4 punkti.
Arī mazo skolu grupā RTU Inženierzinātņu vidusskola ar 87,54 punktiem ievērojami apsteidz otrās vietas ieguvēju Siguldas 1. pamatskolu, kura saņēmusi 20,29 punktus.
Lielo skolu grupā starpība ir mērenāka - Rīgas Franču licejam ir 49,58 punkti, bet otrajā vietā esošajai Rīgas 64. vidusskolai - 39 punkti.
"Lielās pūces" pasniegšana šogad paredzēta kopā ar labāko skolotāju godināšanu, kuri devuši būtisku ieguldījumu talantīgo skolēnu attīstībā.