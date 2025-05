Vairākas Ogres novada skolas tikušas uz “Čē Čē Čempionāts” finālu

Ja aplūko reģionu griezumā, visvairāk klašu “Čē Čē Čempionāta” Finālā iekļuvušas no Vidzemes (191), tai seko Rīga (98), Kurzeme (95), Zemgale (70) un Latgale (26), kuras trīs dienu garumā Bauskā sacentīsies visdažādākajos pārbaudījumos.

“Šogad “Čē Čē Čempionāts” norisinās ar saukli “Uzlādē savu bateriju” un irveltīts aktuālai tēmai – telefonu lietošanai skolās. Pieteikšanās posmā jaunieši iesniedza 1000 idejas nodarbēm skolas starpbrīžos, bet Pusfinālā “Tele2” uzdevuma ietvaros pieņēma izaicinājumu – iztikt bez telefona skolā un pēc tam uzņemt video par tēmu “Divas dienas bez telefona starpbrīdī”. Kopumā tā ir vērtīga pieredze skolēniem, īpaši ņemot vērā Saeimas pieņemto lēmumu ar nākamo mācību gadu ierobežot telefonu lietošanu 1. – 6. klasēs. Lai šie noteikumi veiksmīgi darbotos skolas ikdienā, nozīmīga ir arī vecāko klašu skolēnu un skolotāju iesaiste, turklāt arī vecāku klašu skolēniem ir svarīgi nolikt telefonu malā un starpbrīžu laikā socializēties, atpūsties un fiziski izkustēties,” stāsta “Tele2” valdes priekšsēdētājs Valdis Vancovičs.

“Uz Čempionātu vienmēr cenšamies nākt ar uzdevumu, kas saistīts ar finanšu pratības veicināšanu. Šī gada Pusfināla ietvaros aicinājām skolēnus pārdomāt dažādus veidus, kā varētu sakrāt naudu klases ballītei. Dalībniekiem bija jāizvēlas viens no pieejas veidiem – kļūt par taupītāju, samazinot izdevumus, vai par pelnītāju, iesaistoties dažādos darbos. Skolēnu idejas bija daudzveidīgas un radošas, taču īpaši iezīmējās tendence, ka jaunieši vairāk dod priekšroku ienākumu gūšanai, nevis izdevumu ierobežošanai. Mūs īpaši iepriecināja tās klases, kuras apvienoja spēkus un uzdevumu izmantoja praksē – skolēni iesaistījās dažādos darbos, piemēram, palīdzēja saimniecībās, mazgāja automašīnas vai pelnīja, izmantojot savus talantus un prasmes. Tajā pašā laikā arī taupītāji piedāvāja vērtīgas atziņas – piemēram, izvēle atteikties no neveselīgiem ieradumiem un liekiem tēriņiem var nest arī būtisku finansiālu ieguvumu. Redzam, ka šādi uzdevumi veicina ne tikai praktisku izpratni par naudas vērtību, bet arī attīsta komandas darbu un radošumu. Taupītāji ar pelnītajiem turpinās sacensties arī SEB aktivitātē Finālā,” saka SEB bankas Finanšu pratības mentore Linda Šablinska.

TOP 10 skolas, no kurām “Čē Čē Čempionāts” Finālāiekļuvis vislielākais klašu skaits:

Siguldas Valsts ģimnāzija (17 klases),

Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskola (16 klases),

Rīgas Valsts 2 ģimnāzija (13 klases),

Dobeles Valsts ģimnāzija (13 klases),

Ogres Centra pamatskola (12 klases),

Jelgavas Valsts ģimnāzija (11 klases),

Mārupes Valsts ģimnāzija (11 klases),

Bauskas valsts ģimnāzija (11 klases),

Babītes vidusskola (10 klases),

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija (9 klases).

Ar visu Fināla dalībnieku sarakstu var iepazīties šeit: https://www.cempis.lv/finalisti-ir-noskaidroti.

“Čē Čē Čempionāts” ir paredzēts klašu komandām no 6. līdz 12. klasei, sacensībām norisinoties trīs klašu grupās: 6.-7., 8.-9. un 10.-12. klase. Čempionāts sastāv no trīs posmiem – Pieteikšanās, Pusfināls un Fināls. Fināls, kurā par vērtīgām balvām un ceļojošo kausu sacentīsies aptuveni 12 000 bērnu un jauniešu jeb 480 klases no visas Latvijas, norisināsies klātienē Bauskā trīs dienu garumā – 22., 23. un 24. maijā.

“Čē Čē Čempionātu” jau 19. sezonu rīko Tele2 un šogad to atbalsta Bauskas novada pašvaldība, SEB banka, veikalu tīkls ELVI,Getliņi EKO, Sadales tīkls un programma “Piens un augļi skolai”.