“Šis tirdziņš mums notiek pirmo reizi sadarbībā ar Lielvārdes novada uzņēmēju biedrību. Kādreiz rīkojām tikai tematiskos tirdziņus, taču šobrīd, lai palīdzētu saviem novada uzņēmējiem realizēt produkciju, mēs tirdziņu plānojam organizēt divas reizes mēnesī piektdienu vakaros. Mēs izlases kārtībā atlasam pieteikumus un, protams, ļoti domājam vispirms par sava novada uzņēmējiem, bet šodien bija ieradušies vairāki tirgotāji arī no citām vietām. Mēs aicinām piedalīties visus amatniekus un mājražotājus,” pauda Lielvārdes novada Kultūras centra direktore Iveta Siliņa.
Lielvārdes novada dome ir lēmusi, ka šāds tirgus tiks regulāri organizēts līdz gada beigām, kā arī tiek lemts par dalības maksu dalībniekiem.
Gadatirgus apmeklētājiem ir jāievēro visi valstī spēkā esošie un noteiktie ierobežojumi – 2 metru distance, maskas, roku dezinfekcija, kā arī vienvirziena plūsma, kas tiek tirdziņa laikā regulēta.
Organizatori aicina apmeklētājus būt saprotošiem un ievērot noteikumus, lai pasargātu sevi un citus no saslimšanas un padarītu tirdziņa apmeklējumu pēc iespējas drošāku.