Mirdzot lampiņām un skanot dzīvajai mūzikai ģitārista Jāņa Pastara izpildījumā, Ogres Attīstības Biedrība aicina pavadīt pozitīvām emocijām un gaišuma pildītu rudens vakaru. Mazākajiem tirdziņa dalībniekiem būs iespēja darboties radošajā darbnīcā kopā ar mākslinieci Signi Kraukli.
Kas tad būs tirdziņā?
Lauberes pagasta zemnieku saimniecība “Stūrīši” piedāvās bioloģiski audzētos dārzeņus un no pašu izaudzētā - marmelādes, čatnijus un marinējumus. “Mētru gardumi” tirgos Ciemupē bioloģiski audzēto cidoniju un citu ogu džemus, sīrupus, limonādes, sukādes, ogu-augļu čipšus un citas gardas lietas. Medu un bišu produktus, arī bišu vaska sveces varēs iegādāties pie ogresgaliešiem “Bišu maģija”. “Vilciņa mērces” stendā katrs atradīs savai gaumei atbilstošāko dzērveņu mērci, kā arī īpašo mērci kafijai un tējai.
“Turkalnes muižas klēts sidra un vīna darītava”, kura izslavēta ar tās brūvēto alu un sidru,piedāvās arī karstvīnu un turkalniešu šīs sezonas jaunumu – sildošo viskija dzērienu. Savukārt, no Krapes - vīna darītava “Lauskis” ar pašu audzēto ogu un augļu darinātiem sidriem un vīniem un “Aveņu Park”a”s” dabīgie našķi no liofilizētām pašu izaudzētām rudens avenēm un citām ogām, augļiem un pat dārzeņiem.
Dabīga ierauga maize, kā arī dažādi gardumi – plātsmaizes, kūkas un kūciņas pie “Ugly Cake” no Tīnūžiem. Dažādi - sāļi un saldi cepumi, kā arī pīrādziņi un smalkmaizītes - “Dailas konditoreja” piedāvājumā. Tirdziņā neiztikt arī bez piparkūkām. Gardas un skaistas mīkstās piparkūkas ar dabīgo glazūru pie “Līčupes saldumi”. Pirmo reizi varēs iegādāties arī Unas Bražes medus piparkūkas, kas rotātas ar balto glazūru. “Rembates šokolāde” piedāvās no baltās, piena un melnās šokolādes ar rokām gatavotas dažāda dizaina konfektes, trifeles un šokolādes tāfelītes.
Svaigi kūpinātas zivis no Lapmežciema, dažādi mājas kūpinājumi un citi gaļas izstrādājumi no Ogres novada zemnieku saimniecībām “Intas” un “Stradi”. Dažādu veidu nenogatavinātos sierus aicinās nogaršot un iegādāties ogrēnieši “Lapsu mājas siers”, bet kūpināts siers būs Lauberes zemnieku saimniecības “Saliņas” stendā.
Papildināt rudens krāsas savā mājvietā palīdzēs Lauberes stādaudzētava “Lejulauks”, piedāvājot krāšņus griezto un sauso ziedu pušķus, vainadziņus, kā arī dažādu krāsu krizantēmas podiņos.
Arī amatnieki - adījumi un tamborējumi gan bērniem, gan pieaugušajiem pie birzgalietes Gunas Avenas, bet siltas vilnas šalles, cepures, galvas bantes un cimdi Initas Jansauskas stendā. Skaisti apģērbi kā ikdienai, tā svētkiem pie zīmola “RiRaNi Dizains” no Lielvārdes. Dažādus amatniecības darinājumus piedāvās “ALDESIGN rokdarbnīca”. Ar lina, kokvilnas un vilnas svārku, tautisko somiņu un arī apģērbu un tautastērpu aksesuāriem būs Daina Freidenfelde. Pie “Estere Nature Cosmetics” dabīgā kosmētika - cietie šampūni, eļļas ziepes, lūpu balzāmi un citi produkti.
Laipni aicināts ikviens – nāc pats, ņem līdzi ģimeni un draugus!
Pasākumu rīko “Ogres Attīstības Biedrība” sadarbībā ar projektu “Ogre rullē!”.