Dārzkopības cienītāji varēs iegādāties Lauberes saimniecības “Lejulauks” hortenziju, lavandu un ehināciju stādus, kā arī uzņēmuma “Osiria” vasaras puķu stādus, ziedošus iekarināmos podus un augus balkonu kastēm.
Gardēžiem būs iespēja nobaudīt un iegādāties “UGLY CAKE” dabīgā ierauga maizi, kūkas un citus gardumus, “Dailas konditorejas” saldos un sāļos cepumus, svaigi kūpinātās zivis no Lapmežciema, zemnieku saimniecības “Stradi” kūpinātos gaļas izstrādājumus un ZS “Intas” gaļas produkciju, “Lapsu mājas siers” dažādu garšu mājas sierus, SIA “Doles” dabīgos etiķus un uzlējumus, “Aveņu Park(a)s” veselīgus našķus no pašu audzētām ogām, augļiem un dārzeņiem, kā arī “Saulgriežu kombuču”, kur Agris Saulgriezis piedāvās kombuču, Austrumu virtuves kimči, vasaras pesto un skābmaizi. “Bišu maģija” piedāvās svaigi sviestu medu. Vakara baudīšanai būs pieejams Jumpravas “Mr.Plūme” sidrs un “Albertīnes” saldējums.
Amatniecības un dizaina piedāvājumu papildinās IK "ALDESIGN" rokdarbnīca ar šūtiem, adītiem un tamborētiem izstrādājumiem, Guna Avena , “Daina un diegs” un Sindija Grīsle ar lina, kokvilnas un vilnas darinājumiem, Nataliia Polietaieva ar tekstila un koka priekšmetiem, mājas dekoriem un rotaļlietām, “Viedakmens” ar rotām no Vidzemes jūras akmeņiem, dzintara un melnā ozola, SIA “Kārlis Anitens” ar sojas vaska svecēm iekštelpām un āra videi, zīmols “Shemi” ar oriģinālas formas ziepēm un rotām no akmens, porcelāna un stikla pērlītēm, “Olestextil” ar gultas veļas komplektiem un krāsainu apģērbu bērniem, māksliniece Liene Eltermane ar saviem mākslas darbiem, kā arī “Estere Nature Cosmetics” ar dabīgu kopjošo kosmētiku.
Tirdziņa laikā būs iespēja apskatīt “Mākslas ½ muižas” studijas dalībnieču darbus. Vakara tirdziņiem raksturīgo īpašo atmosfēru papildinās muzikālais priekšnesums – ap plkst. 18:30 uzstāsies kantrī mūziķis Shota Adamashvili.