Valda Kaprāļa personālizstāde tiek pagarināta līdz 1.martam

Valda Kaprāļa personālizstāde "Ceļojums klusumā" Taurupes muižas klētī tiek pagarināta līdz 1.martam, informē Laura Tuča, Ogres Vēstures un mākslas muzeja sabiedrisko attiecību speciāliste.

Valdis Kaprālis (dz. 1954) ir mākslinieks, kurš visvairāk pazīstams kā ainavists un kluso dabu gleznotājs. Viņa personālizstāde "Ceļojums klusumā" Taurupes muižas klētī tiek pagarināta līdz 1.martam.
“Es meklēju dabas enerģiju un tās saistību ar cilvēku. Ja cilvēks mēģina to sevī uztvert, viņš nejūtas lieks, viņš paņem enerģiju arī sev. Un ja tu šo enerģiju ieliec darbā, tā tajā arī paliek. Tad cilvēks, kurš nāk un skatās, var paņemt kādu drusciņu arī sev,” saka mākslinieks.
    Valdis Kaprālis dzimis izsūtījumā Amūras apgabalā, kur 1949. gadā tika nosūtīta viņa ģimene. Atgriezies Latvijā četru gadu vecumā, viņš turpinājis savas dzīves gaitas Cesvainē, kur aktīvi darbojies gan kā mākslinieks, gan sabiedriskais darbinieks. Kaprālis bijis viens no Latvijas Tautas frontes Cesvaines nodaļas dibinātājiem, vadījis pašvaldību, ieņēmis amatus Vides aizsardzības fondā un Rīgas domē. No 2001. gada Valdis Kaprālis dzīvo Ikšķilē.
    Izstādes norises vieta – Taurupes muižas klēts – ir ievērojams kultūrvēsturisks objekts, kas nesen piedzīvojis restaurāciju un pārtapis par daudzfunkcionālu sabiedrisko centru. Telpas otrajā stāvā, kur mājo gaisma un plašums, Valda Kaprāļa darbi veido īpašu, meditatīvu noskaņu, kas harmoniski saskan ar vietas atmosfēru.
Taurupes muižas klēts darba laiks: otrdienas, ceturtdienas, sestdienas, apmeklējumu piesakot iepriekš. Tālr. nr. +371 65031230

