Tā centrā – jauna sieviete Mārgareta, kuru piemeklē dažādas likstas gan darbā, gan privātajā dzīvē. Mārgaretas dzīve nav viegla, taču viņas ticība un paļaušanās labajam ik vienā cilvēkā, humors un pacietība, liek ieraudzīt un vērtēt notiekošo citādā gaismā. Kad Mārgareta satiek savu jaunības dienu mīlestību – nu jau bagātu un veiksmīgu cilvēku, atklājas, ka dzīvojot kultūrā, kas nemitīgi tiecas piepildīt sapni par laimīgu dzīvi, cilvēks tomēr jūtās iztukšots. Luga liek pārdomāt, kādi tad ir īstie cilvēka liktens iemesli – ļaut lietām notikt labi vai slikti, un ko tas pārbauda cilvēkā?
2011. gadā sarakstītā amerikāņu dramaturga un scenārista, Pulicera prēmijas laureāta Deivida Lindsija-Ebēra (1969) daudzkārt godalgotā, tai skaitā arī prestižās amerikāņu Spēlmaņu nakts „TonyAwards” balvai nominētā luga „Labie cilvēki” („Goodpeople”) ar panākumiem piedzīvoja pirmizrādi Brodvejā tajā pašā gadā, drīz vien sekojot iestudējumiem visā Amerikā un Eiropā, 2012. gadā kļūstot par visbiežāk iestudēto darbu teātros visā pasaulē, tagad arī Valmieras teātrī.
Izrādes radošajā komandā scenogrāfe un kostīmu māksliniece Agnese Kaupere un gaismu mākslinieks Gatis Priednieks-Melnacis.
Lomās: Elīna Vāne, Aigars Apinis, Rihards Jakovels, Māra Mennika, Diāna Krista Stafecka, Baiba Valante.
Biļetes uz izrādi var iegādāties Ogres novada Kultūras centra kasē un "Biļešu Paradīzes" tīklā un internetā:
Sakarā ar valdības pieņemtajiem epidemioloģiskās drošības noteikumiem un pasākumu rīkošanas ierobežojumiem, lai apmeklētu izrādi, pasākuma norises vietā visiem apmeklētājiem jāuzrāda digitālais Covid-19 sertifikāts, kas apliecina, ka persona ir vakcinējusies pret Covid-19 vai arī ir izslimojusi Covid-19, un personu apliecinošs dokuments. Noteikumi attiecas uz visām vecuma grupām, tai skaitā bērniem.
Pasākums tiks filmēts un fotografēts. Iegūtais materiāls tiks izmantots publicitātes vajadzībām.