Valmieras teātris ar izrādi "Nākošpavasar" viesosies Ogrē

31. janvārī plkst. 19.00 Ogres novada Kultūras centrā (ONKC) gaidāma Valmieras teātra viesizrāde "Nākošpavasar" Toma Treiņa režijā. Stāsta centrā ir divi jauni, tikko augstskolu beiguši rīdzinieki – filologs Nils un mākslas zinātniece Krista, kuri savas īstās vietas meklējumos pārceļas no Rīgas uz dzīvi laukos ar apņēmību dzīvot saskaņā ar dabu, kas vietējos iedzīvotājos uzreiz izraisa interesi, jo parasti kāds brauc prom no laukiem, nevis pārceļas tur uz dzīvi.

Tomēr drīz vien Nila un Kristas realitāte laukos neatbilst tam, kā viņi to bija iztēlojušies, un notikumi, kas seko viens pēc otra, kļūst par pārbaudījumu abu attiecībām un aicinājumam sekot dzīves sapnim.


Režisors Toms Treinis: "Dzīvot laukos šķiet vilinoši. Ir daudzi ieguvumi, bet no daudz kā ir arī jāatsakās. Tas, kas mani fascinē, ir jaunu pilsētnieku mēģinājumi tuvoties dabai, bet, jo vairāk viņi mēģina, jo vairāk saprot, ka ir ļoti tālu no tās. Ka dzīve laukos ir darbs un rūpes, ne tikai romantika ar putnu dziesmām. Mūsdienās dabai draudzīgs un veselīgs dzīvesveids ir kļuvis par ekskluzīvu, jo dārgu parādību. Ar šo iestudējumu vēlos diskutēt par to, cik lielā mērā mēs katrs dzīvojam saskaņā ar sevi un apkārtējo vidi."


Izrādes radošajā komandā arī scenogrāfs Kristaps Kramiņš, kostīmu māksliniece Marta Mielava, gaismu mākslinieks Niks Cipruss, komponists Jūlijs Melngailis, lugas redakcija Madara Rutkēviča.


Lomās Anna Nele Āboliņa, Eduards Johansons, Ingus Kniploks, Klinta Reinholde, Mārtiņš Meiers, Ilze Pukinska, Inese Ramute.


Izrāde tapusi ar Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) finansiālo atbalstu.
Biļetes var iegādāties Ogres novada Kultūras centra kasē vai jebkurā "Biļešu Paradīze" kasē.

