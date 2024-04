Valsts aizsardzības dienestā varēs izvēlēties starp vairākām specialitātēm

Sauszemes spēku Mehanizēto kājnieku brigādes vecāko instruktoru štāba virsseržantu Lauris Krīgers stāsta, ka notiek apmācības programmu un materiāltehnisko līdzekļu - individuālā un kolektīvā ekipējuma - sagatavošana. Brigāde šobrīd orientējas uz 400 VAD karavīru uzņemšanu gadā. Ja skaits būs mazāks, iespējams, brigāde janvārī varēs uzņemt nākamo grupu. Plānots turpmāko gadu laikā šo kapacitāti palielināt, taču tas būs atkarīgs gan no personāla, īpaši instruktoru, pieejamības, gan infrastruktūras, jo šobrīd brigādei fiziski nav iespēju nodrošināt vietu kazarmās lielākam skaitam cilvēku.



Sākumā jauniesauktie dosies uz Rekrutēšanas un atlases centru, izies fiziskās un psihiskās veselības pārbaudes pie NBS ārstiem Rīgā - faktiski, šis process būs līdzīgs kā profesionālā dienesta karavīriem. Pēc tam viņi nonāks savā vienībā pēc sadales un pieprasījuma.



1.jūlijā VAD karavīri nonāks Ādažu militārajā bāzē, tālāk viņiem plānots aptuveni pusotru līdz divas nedēļas ilgs adaptācijas laiks. Šo divu nedēļu laikā netiek plānots VAD karavīrus ierobežot. Pašā pirmajā nedēļas nogalē iecerēts sarīkot vecāku apmeklējuma dienu, lai vecākiem būtu iespēja atbraukt uz bāzi un pašiem apskatīties, kur viņu atvases šos 11 mēnešus uzturēsies.



Šo divu nedēļu laikā VAD karavīri varēs iepazīties ar savu izvietojumu, ar vienību, ar militārā dienesta gaitu, saņemt formu un individuālo ekipējumu, izdarīt nepieciešamās vakcinācijas, apgūt militāros reglamentus un ierindas mācības pamatus. Viņiem notiks psihologa un kapelāna nodarbība, arī brigādes virsseržants sniegs ievadlekciju.



"Mēs ierādīsim, kā saklāt gultu, kā sakārtot savas mantas, kā uzturēt sevi kārtībā - visas standarta lietas, ko apgūst jebkurš karavīrs pamatapmācībā. Telefons mācību laikā, protams, būs jāatstāj skapītī," par pirmajiem soļiem dienestā stāstījis Mehanizētās kājnieku brigādes vecākais instruktors.



Karavīru diena sāksies plkst.6.30, sekos viegla rīta rosme, lai pamostos, pēc tam rīta higiēna, brokastis, rīta apskate, tālāk no plkst.9.00 līdz 17.00 būšot nodarbības. Dienas vidū būs pusdienas, bet pēcpusdienā plānotas fiziskās sagatavotības nodarbības. Šobrīd vakara junda jeb vakara pastaiga ar ierindas mācību netiek plānota, taču pilnībā izslēgt to nevarot, ja būs nepieciešama papildus ierindas mācības apguve. VAD karavīriem pēc vakariņām paredzēts brīvais laiks līdz naktsmieram, kas iestāsies plkst.22.30.



Lai arī meitenes iesaukt nav plānots, sievietēm ir iespējas pieteikties brīvprātīgi tāpat kā puišiem. Viņām apstākļi būs tādi paši kā profesionālā dienesta kareivēm - atsevišķas dušas un labierīcības, taču kazarmās situācija var būt dažāda.



Īpašu uzmanību armija pievērsīšot fiziskās sagatavotības nodarbībām, lai sabalansētu programmu dažādām slodzēm un cilvēku spējām. Četru piecu mēnešu laikā plānots jauniešus sagatavot atbilstoši NBS standartiem. Normatīvi uz vērtējumu viņiem jākārto nebūs. NBS mērķis ir, lai VAD karavīrs pamatapmācības laikā būtu nostiprinājis savu dziļo muskulatūru un spētu ar mugursomu noiet konkrēta garuma maršu bez laika kontroles.



Gan adaptācijas periodā, gan pamatapmācības laikā VAD karavīru mācību grafiks noritēs pēc principa - no pirmdienas līdz piektdienai kazarmu režīms Ādažos, bet piektdienas vakarā, ja nebūs nekādu pārkāpumu vai citu problēmu, viņi varēs doties uz mājām. Svētdienas vakarā viņiem būs jābūt atpakaļ bāzē, lai pirmdienas rītā atsāktu nodarbības.



Patlaban pamatapmācības kurss VAD karavīriem tiek plānots astoņu nedēļu garumā. Pamatapmācības kursa laikā VAD karavīri dzīvos atsevišķi savā kazarmu sekcijā. Pēc pamatapmācības beigām viņi tiks integrēti savā attiecīgajā vienībā, lai tālāk apgūtu specialitāti - strēlnieks, ložmetējnieks, granātnieks, šoferis, mediķis vai sakarnieks. Būs iespēja apgūt arī darbu ar brigādes rīcībā esošo bruņutehniku - bruņumašīnām "Patria", pašgājējhaubicēm un izlūkošanas kāpurķēžu mašīnām. Apmācības ilgums būs atkarīgs no specialitātes.



Tiklīdz VAD karavīrs būs integrēts vienībā un sāksies kolektīvās apmācības, viņa ikdienas režīms būs tieši tāds pats kā profesionālā dienesta karavīriem - no plkst.8.30 līdz 17.00. Pārējais laiks būs pēc pašu ieskatiem - vai došanās mājās, vai arī uzturēšanās kazarmās, ja mājas ir pārāk tālu.



VAD karavīriem būs jāiziet tās pašas kursu programmas, kas profesionālā dienesta karavīriem, - ja būs nepieciešams, tas ietvers arī mācības brīvdienās vai, piemēram, nedēļu ilgu uzturēšanos mežā vai poligonā.



Mehanizētajā brigādē vienībām ir savs cikls, pēc kura tās rotē katru nedēļu. Sarkanajā ciklā vienība uzturas kazarmās, izpilda norīkojumus, saimnieciskos pienākumos, funkcionē kā ātrās reaģēšanas spēks. Dzeltenajā režīmā vienība nodrošina atbalstu, ja sarkanajai vienībai ir nepieciešams papildinājums, bet zaļajā režīmā - uzturas poligonā, veic lauka mācības, norādījis Krīgers.



Pēc dienesta beigām, ja VAD karavīrs nevēlēsies turpināt dienestu kā profesionālā dienesta karavīrs, viņš automātiski tiks ieskaitīts aktīvajā rezervē un katru gadu viņam nāksies iziet iemaņu atsvaidzināšanas mācības.



Viņš arī norādījis, ka brigāde ir domājusi arī par VAD karavīru militāro izaugsmi. Šobrīd viņiem ir iespējas dienesta gaitā iegūt dižkareivja pakāpi, taču vismaz tuvāko gadu laikā, ja VAD karavīram būs vēlēšanās kļūt par instruktoru un iegūt kaprāļa pakāpi, viņam būs jāstājas profesionālajā dienestā un jāturpina sava izaugsme tur.



"Mēs zinām, ka nākotnē būs nepieciešami instruktori un nodaļu komandieri, taču šāda līmeņa apmācības VAD laikā tiks ieviestas ne ātrāk par 2025.gadu. Augstskolu studentiem šajā ziņā būs priekšrocības, jo viņi varēs izvēlēties iegūt virsnieka pakāpi un kļūt par vada komandieri, studējot Nacionālajā aizsardzības akadēmijā," par VAD karavīru tālāko karjeras attīstību norādījis Mehanizētās kājnieku brigādes vecākais instruktors.



Brīvprātīgā pieteikšanās valsts aizsardzības dienesta pirmajam iesaukumam notiek līdz 15.maijam. Plānots, ka Latvijā VAD karavīrs, kas dienestam pieteicies brīvprātīgi, saņems ikmēneša kompensāciju 600 eiro apmērā.



Jau ziņots, ka šogad VAD uzņemtos 300 jauniešus nosūtīs dienēt uz Sauszemes spēku Mehanizēto kājnieku brigādi Ādažos. Pirmais iesaukums dienestu sāks šī gada 1.jūlijā, bet no 2024.gada 1.janvāra - dienests būs obligāts.