Sestdiena, 14.03.2026 13:14
Matilde, Ulrika
Sestdiena, 14.03.2026 13:14
Matilde, Ulrika
Sestdiena, 14. marts, 2026 12:33

Valsts prezidents: Senioru skolām ir nozīmīga loma aktīvai un piepildītai dzīvei seniora gados

Valsts prezidents: Senioru skolām ir nozīmīga loma aktīvai un piepildītai dzīvei seniora gados
Foto: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja
13. martā Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs Rīgas pilī tikās ar Latvijas Trešās paaudzes universitāšu asociācijas pārstāvjiem, lai pārrunātu mūžizglītības iespējas un senioru skolu turpmāko attīstību Latvijā, informē Valsts prezidenta kancelejā.

Tikšanās laikā tika pārrunāta senioru skolu nozīme aktīvas un sabiedriski piepildītas dzīves veicināšanā seniora gados, kā arī iespējas paplašināt mācību un kopīgu aktivitāšu pieejamību senioriem dažādos Latvijas reģionos. Sarunā tika akcentēts, ka, sabiedrībai novecojot, īpaši svarīgi ir stiprināt mūžizglītības iespējas un veidot vidi, kurā seniori var būt aktīvi, dalīties pieredzē un iesaistīties kopienas dzīvē.

“Mūsu sabiedrībā senioru kļūst arvien vairāk, tāpēc svarīgi ir meklēt jaunus veidus, kā stiprināt dzīves kvalitāti arī vēlākos dzīves posmos. Senioru skolas ir vieta, kur cilvēki var satikt domubiedrus, bagātināt ikdienu ar jaunām zināšanām, pieredzi un priecīgu kopābūšanu,” atzīmēja E. Rinkēvičs.

Valsts prezidents atzinīgi novērtēja līdz šim paveikto senioru skolu attīstībā Latvijā un uzsvēra, ka ir svarīgi turpināt attīstīt šo iniciatīvu, lai arvien vairāk senioru varētu iesaistīties mācībās, sabiedriskajās aktivitātēs un kopienas dzīvē.

Senioru skolas jeb Trešās paaudzes universitātes piedāvā izglītības un sabiedriskās aktivitātes vecāka gadagājuma cilvēkiem, veicinot mūžizglītību, socializēšanos un aktīvu līdzdalību sabiedrības dzīvē, atgādina prezidenta kancelejā.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?