Tikšanās laikā tika pārrunāta senioru skolu nozīme aktīvas un sabiedriski piepildītas dzīves veicināšanā seniora gados, kā arī iespējas paplašināt mācību un kopīgu aktivitāšu pieejamību senioriem dažādos Latvijas reģionos. Sarunā tika akcentēts, ka, sabiedrībai novecojot, īpaši svarīgi ir stiprināt mūžizglītības iespējas un veidot vidi, kurā seniori var būt aktīvi, dalīties pieredzē un iesaistīties kopienas dzīvē.
“Mūsu sabiedrībā senioru kļūst arvien vairāk, tāpēc svarīgi ir meklēt jaunus veidus, kā stiprināt dzīves kvalitāti arī vēlākos dzīves posmos. Senioru skolas ir vieta, kur cilvēki var satikt domubiedrus, bagātināt ikdienu ar jaunām zināšanām, pieredzi un priecīgu kopābūšanu,” atzīmēja E. Rinkēvičs.
Valsts prezidents atzinīgi novērtēja līdz šim paveikto senioru skolu attīstībā Latvijā un uzsvēra, ka ir svarīgi turpināt attīstīt šo iniciatīvu, lai arvien vairāk senioru varētu iesaistīties mācībās, sabiedriskajās aktivitātēs un kopienas dzīvē.
Senioru skolas jeb Trešās paaudzes universitātes piedāvā izglītības un sabiedriskās aktivitātes vecāka gadagājuma cilvēkiem, veicinot mūžizglītību, socializēšanos un aktīvu līdzdalību sabiedrības dzīvē, atgādina prezidenta kancelejā.