Pašvaldība septembrī aicināja iedzīvotājus izvirzīt kandidātus šiem apbalvojumiem. Pieteikumi tika pieņemti līdz 16. oktobrim, un kopumā saņemti 15 pieteikumi.
«Goda pilsonis» ir augstākais novada apbalvojums, ko piešķir tikai reizi mūžā par īpašiem nopelniem sabiedrības, kultūras, izglītības, veselības, sporta, uzņēmējdarbības un citās jomās. Katrs no apbalvotajiem saņem vienreizēju naudas balvu 2000 eiro apmērā.
«Gada cilvēks» tiek piešķirts par sasniegumiem iepriekšējā gadā un var tikt saņemts vairākkārt, bet ne biežāk kā reizi trijos gados. Katrs no apbalvotajiem saņem vienreizēju naudas balvu 500 eiro apmērā.
Šie apbalvojumi ir veids, kā pateikt paldies cilvēkiem, kuri ar savu darbu un idejām palīdzējuši attīstīt Ogres novadu un veicinājuši tā atpazīstamību.
Ogres novada Goda pilsoņi
Kārlis Lišmanis – ilggadējs Lielvārdes Tautas teātra režisors, popularizējis latviešu dramaturģiju, izveidojot un attīstot Gunāra Priedes teātra festivālu;
Elmārs Pļaviņš – Aizsardzības ministrijas vecākais eksperts starptautiskās militāri reliģiskās sadarbības jautājumos, nesavtīgi palīdz karavīru ģimenēm;
Rasma Vērpēja – Madlienas evaņģēliski luteriskās draudzes priekšniece, biedrības «Sisegale» valdes locekle, ilggadēja skolotāja, kultūras darbiniece, nemateriālā kultūras mantojuma glabātāja;
Ilga Neimane – ilggadēja Ogres Basketbola skolas direktore, veidojusi basketbola kultūru novadā.
Ogres novada Gada cilvēki
Inese Gruznova – Ogres Kalna pamatskolas datorikas un interešu izglītības skolotāja, kura šogad īstenojusi vairākus projektus, kas guvuši ievērību arī Latvijas mērogā;
Ieva Mora – Ogres teātra aktrise, muzikālo projektu vokālā pedagoģe;
Atvars Lakstīgala – Ogres Mūzikas un mākslas skolas direktors, pūtēju orķestra «Melodija» diriģents;
Elīna Klāsone – Ogres novada Kultūras centra kultūras metodiķe, īpaši uzteicami viņas nopelni XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.