Koncertā skanēs veltījums Latvijai – tās spēkam, dabas skaistumam un cilvēkiem, kuri ar savu radošumu un gara spēku dara mūsu zemi varenu.
Latvijas svētkos Ogrēniešus un pilsētas viesus sveiks Zane Dombrovska, Mārcis Maņjakovs un pianists Džulians (Jānis Zvirgzdiņš), kuru muzikālais sniegums aizvedīs emocionālā ceļojumā cauri laikam un sajūtām. Skatuvi piepildīs grupas JŌRA skanējums un koncertu kuplinās Ogres novada Kultūras centra tautas deju ansambļa "Ogre" dejotāji.
Pēc koncerta, plkst. 20.00, no Ogres novada domes ēkas debesis izgaismosies krāšņā svētku uguņošanā.
Ogres novada Kultūras centrs aicina baudīt "Valsts svētku koncerta" tiešraidi un svētku noskaņu.