Varis Vētra ar koncertu "Tevi mīl" uzstāsies Ciemupes Tautas namā

Ogres novada Kultūras centrs
Varis Vētra ar koncertu “Tevi mīl” uzstāsies Ciemupes Tautas namā

17. novembrī plkst. 15.00 Ciemupes Tautas namā dziedošais aktieris Varis Vētra radīs īpaši sirsnīgu un dvēselisku noskaņu. Koncerts “Tevi mīl” klausītājiem sniegs iespēju baudīt Vara Vētras emocionālās dziesmas, personīgās pārdomas un siltu kopā būšanu mūzikā. Vakara atmosfēru papildinās tase aromātiskas tējas vai kafijas, lai koncerts kļūtu vēl siltāks un omulīgāks.

Programmā iekļautas gan klausītāju iemīļotas un labi zināmas dziesmas, piemēram, “Māmiņai” un “Tu esi skaista visos niekos, sīkumos”, gan arī pavisam jauni un vēl nedzirdēti skaņdarbi, kas pārsteigs ar savu patiesumu un muzikālo skanējumu.

“Šis ir mūsu Tautas namam kas pavisam jauns - Varis Vētra pie mums ciemos būs pirmo reizi, līdz ar to šī ir lieliska iespēja visiem dziesmu mīļotājiem satikt dziedošo aktieri rokas stiepiena attālumā, pavadīt sirsnīgu pēcpusdienu kopā, starp liriskām, pārdomu pilnām dziesmām un tasi tējas,” stāsta Ciemupes Tautas nama vadītāja Daiga Sosnere

Biļetes Biļešu Paradīzes kasēs vai internetā: https://www.bilesuparadize.lv/lv/event/157179. Vietu skaits ierobežots - Ogres novada Kultūras centrs aicina iegādāties biļetes savlaicīgi!

