Plānotās aktivitātes:
-15.02.2021. – OVĢ direktores Innas Zeņkevičas prezentācija par 1.semestra sasniegumiem, mācību procesa norisi 2.semestrī, eksāmeniem, kā arī jauno uzņemšanas kārtību.
-16.02. – 18.02. – Vecāku sapulces, iepriekš vienojoties ar klases audzinātāju.
-19.02.2021. – Karjeras seminārs Ogres Valsts ģimnāzijas skolēnu vecākiem "Kā runāt ar jaunieti par karjeru", kuru vadīs pasniedzējs, lektors, pieaugušo izglītības treneris Andris Arhomkins. Pieteikšanās līdz 18.02. e-klasē, vai rakstot uz e-pastu: .