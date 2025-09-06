Vecāku un speciālistu organizācijas aicina ieviest viedierīču lietošanas ierobežojumus arī 7.–12. klasē

“Pusaudžu smadzenes ir īpaši jutīgas pret digitālo kairinājumu, un nekontrolēta viedierīču lietošana var negatīvi ietekmēt viņu emocionālo un intelektuālo attīstību. Skolās mēs arvien biežāk redzam uzmanības traucējumus, atkarības pazīmes un pieaugošu trauksmi, īpaši sociālo tīklu lietošanas kontekstā,” uzsver bērnu ķirurgs un iniciatīvas iesniedzējs Ģirts Aleksejevs.
Iniciatīvas autori uzsver: lai gan valdības lēmums liegt skolēniem jaunākajās klasēs izmantot viedierīces mācību procesā ir nozīmīgs solis, problēmas būtiski skar arī vecāko klašu audzēkņus. Skolās aizvien biežāk novērojamas grūtības koncentrēties, digitālās atkarības pazīmes, sociālās izolācijas pieaugums, kā arī trauksmes un depresijas izplatība, kas saistīta ar sociālo tīklu saturu.
“Pusaudžu periods ir īpaši jutīgs uz digitālajiem kairinājumiem, un pārmērīga ierīču lietošana šajā vecumā var radīt ilgtermiņa sekas gan emocionālajā, gan intelektuālajā attīstībā,” uzsver Ģ. Aleksejevs.
Iniciatīvas autori norāda, ka ārvalstu piemēri apliecina šādu ierobežojumu efektivitāti. Albānijā valdība uz laiku aizliegusi lietotni “Tiktok” pēc bažām par tās ietekmi uz jauniešiem, bet Austrālijā jau kopš 2023. gada spēkā ir valsts mēroga viedierīču aizliegums skolās, kas devis pozitīvus rezultātus.
“Šāda iniciatīva Latvijā varētu palīdzēt uzlabot mācību rezultātus, mazināt mobingu un digitālo agresiju, veicināt sociālo prasmju un emocionālās inteliģences attīstību, kā arī būtiski uzlabot skolēnu psihisko veselību,” skaidro Vecāku organizācijas mammām un tētiem vadītāja Inga Akmentiņa-Smildziņa.
Vēstuli parakstījuši: Dr. Ģirts Aleksejevs, bērnu ķirurgs, iniciatīvas iesniedzējs; Inga Akmentiņa-Smildziņa, nodibinājums “Fonds Mammām un tētiem”, Lauris Bokišs, biedrība “Tēvi.lv”; Inga Vanaga, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība; Iveta Grāvīte, biedrība “Latvijas Skolu psihologu asociācija”; Dr. Inga Ziemele, Latvijas Pediatru asociācija.
Iniciatori cer, ka Izglītības un zinātnes ministrija izvērtēs iespēju paplašināt viedierīču ierobežojumus visā skolas posmā, tādējādi veicinot drošāku, veselīgāku un izglītojošāku vidi Latvijas skolās.