Tiešsaistes platformā Zoom, semināra dalībnieki apguva vizuālo materiālu veidošanu, izmantojot tiešsaistes dizaina rīkus Canva, Piktochart un PosterMyWall, aplūkoja radošo industriju potenciālu reģionos, kā arī guva praktiskas zināšanas par motivācijas un iekšējā miera saglabāšu, strādājot pandēmijas apstākļos.
Semināra laikā ar savām zināšanām dalījās psiholoģe un pētniece Marija Ābeltiņa, Kultūras akadēmijas pasniedzēja Ieva Zemīte, Psihologs un Psihoterapeits Ansis Jurģis Stabingis kā arī SIA "Datorzinību centrs" pasniedzēja Aiga Paegle.
Savukārt, dalībniekiem tika dota iespēja līdzdarboties, pildot lektoru sagatavotos uzdevumus, kā arī uzdot sev interesējošus jautājumus par pārrunātajām tēmām.
Lai gan šogad, semināra laikā izpalika iespēja satikties klātienē un savstarpēji apmainīties pieredzē, kopīgi gūtās zināšanas, ļaus vieglāk sasniegt nospraustos mērķus un radīt pozitīvu pienesumu sabiedrībai.
Starpnovadu kultūras darbinieku semināru organizēja Ogres novada Kultūras centrs.