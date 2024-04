Veiksmīgi norisinājies Skatuves runas konkurss

Arī šajā mācību gadā, epidemioloģiskās situācijas dēļ, konkurss aizvadīts video formātā. Skatuves runas konkursa galvenie uzdevumi - attīstīt bērnu un jauniešu skatuves runas kultūru un aktiermeistarības prasmes, profesionāli novērtēt dalībnieku skatuves runas iemaņas un sniegt ieteikumus prasmju pilnveidei, kā arī sekmēt bērnu un jauniešu interesi par latviešu un pasaules literatūras mantojumu un motivēt viņu darbību skatuves runas interešu pulciņos un skolu teātros.

Konkurss norisinājās divās kārtās. Tā 1. kārtu organizēja Ogres novada Izglītības pārvalde sadarbībā ar pašvaldības izglītības iestādēm. Atsaucība bija liela, konkursā piedalījās 60 skolēni no 15 izglītības iestādēm – no Birzgales pamatskolas, Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas, Tīnūžu sākumskolas, Ikšķiles vidusskolas, Jaunogres vidusskolas, Jumpravas pamatskolas, Ķeguma komercnovirziena vidusskolas, Ķeipenes pamatskolas, Lielvārdes pamatskolas, Madlienas vidusskolas, Ogres 1. vidusskolas, Ogres sākumskolas, Ogres Valsts ģimnāzijas, Suntažu vidusskolas, Taurupes pamatskolas. Konkursa video priekšnesumu filmēšanu nodrošināja Ogres tehnikums, gandrīz puse no skolām šo iespēja izmantoja. Skatuves runas konkursa priekšnesumus klausījās un vērtēja Ogres teātra režisors Jānis Kaijaks, režisors un pedagogs Kārlis Lišmanis un dramaturģe Inese Tālmane, augstākos rezultātus ieguvušie konkursa dalībnieki guva iespēju turpināt sacensties savās runas prasmēs valsts mērogā - konkursa 2. kārtā.

2. kārtas rezultāti :

Dalībnieka vārds, uzvārds Izglītības iestāde Klase Punkti Pakāpe Edgars Jansons Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola 2. 44,5 I Elizabete Igaune Jaunogres vidusskola 3. 45 AUGSTĀKĀ Kristofers Pasatovs Ogres sākumskola 3. 45,5 AUGSTĀKĀ Lenards Leščinskis Ikšķiles vidusskola 4. 45,5 AUGSTĀKĀ Mārtiņš Štauers Ogres 1.vidusskola 4. 45 AUGSTĀKĀ Luīze Zvirgzda Ogres 1.vidusskola 8. 44,5 I Daniela Baško Ogres 1.vidusskola 8. 43 I Akvelīna Bērziņa Ogres Valsts ģimnāzija 8. 44 I Ginzburgs Deivids Jaunogres vidusskola 7. 45,5 AUGSTĀKĀ Ramona Rubene Ogres 1.vidusskola 12. 45 AUGSTĀKĀ Kitija Andrejeva Ikšķiles vidusskola 10. 45,5 AUGSTĀKĀ Toms Zīverts Ogres 1.vidusskola 10. 45 AUGSTĀKĀ

Lai daiļrunātāju video faili neaizmirstos un tiem būtu turpinājums, tad ar laipnu konkursa dalībnieku atļauju video priekšnesumi ar Jāzepa Osmaņa dzejoļiem vai prozu, kā skaists dāvinājums nodots Tomes muzejam, kur tiek glabāts dzejnieka, tulkotāja, rakstnieka, grāmatu izdevēja un mākslinieka Jāzepa Osmaņa memoriālais mantojums.

Paldies konkursa dalībniekiem un viņu pedagogiem par sadarbību un ieinteresētību, paldies žūrijai par pacietīgo darbu, vērtējot saņemtos video priekšnesumus, paldies Ogres tehnikumam par atsaucību un atbalstu kvalitatīvu konkursa materiālu sagatavošanā!