Otrdiena, 14. aprīlis, 2026 15:58

Vēl var paspēt! Izsaki savu viedokli par Ogres Centrālo bibliotēku

Ogres Centrālā bibliotēka/OgreNet
Lai iegūtu lielāku aptaujas dalībnieku skaitu, līdz 30. aprīlim tiek pagarināts iedzīvotāju aptaujas par Ogres Centrālo bibliotēku aizpildīšanas termiņš, informē Ogres Centrālā bibliotēka.

Ogres Centrālās bibliotēkas lietotāji, pilsētas un novada iedzīvotāji un viesi ir aicināti veltīt dažas minūtes laika, lai aizpildītu aptauju par līdz šim paveikto un turpmākajām bibliotēkas attīstības iespējām.

Aptaujas galvenais mērķis ir izvērtēt bibliotēkas darbu, pakalpojumus un pieejamību. Īpaša uzmanība aptaujā ir veltīta bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem un piedāvātajām iespējām, bibliotēkas kopējam novērtējumam, bibliotēkas ietekmei, kā arī informācijpratībai un medijpratībai.

Aptauja ir anonīma. Iegūtie dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Papildus bibliotēka vēršs uzmanību, ka nav pareizu vai nepareizu atbilžu – katra pieredze un vērtējums ir nozīmīgs.

Aptaujas anketu iespējams aizpildīt attālināti ŠEIT, kā arī klātienē Ogres Centrālās bibliotēkas Informācijas centrā bibliotēkas darba laikā.

