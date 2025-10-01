Veļu laikā Ogres muzejs piedāvā izstādi “Krapes kapu stāstiņi”

Rietumeiropas katolicisma ienākšana bija pagrieziena punkts, taču, lai gan vietējās tautas tika nokristītas, kristietība kā reliģija iesakņojās ļoti lēni. Latvijā arheoloģiskie atradumi liecina, ka gadsimtu gaitā mūsdienu Latvijas teritorijā norisinājies sinkrētisms – kristietības un jau pastāvošo reliģisko priekšstatu saplūšana. Krapes kapi, kas nebija saistīti ar baznīcu, atspoguļo tautā praktizētās tradīcijas, kurās pagānisma elementi savijušies ar kristietības simboliem.
Ko mums stāsta kapu inventārs? Kā Krapes iedzīvotāji vērtēja nāvi? Uz šiem jautājumiem atbildes sniedz izstādes saturs un veidotāji.
Izstāde apmeklētājiem būs pieejama no 10. oktobra līdz 2026. gada 4.janvārim. Izstādes atklāšanas dienā – ieeja bez maksas.
Vēsturniece: Kristīne Zaķīte
Projekta vadītājs: Māris Grosbahs
Izstādes mākslinieks un scenogrāfs: Georgs Avetisjans
Tehniskā realizācija: Guntars Andersons, Nils Miķelsons