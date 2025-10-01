Trešdiena, 01.10.2025 13:12
Veļu laikā Ogres muzejs piedāvā izstādi "Krapes kapu stāstiņi"

Veļu laikā Ogres muzejs piedāvā izstādi "Krapes kapu stāstiņi"
Veļu laikā Ogres muzejs piedāvā izstādi "Krapes kapu stāstiņi"

Ogres Vēstures un mākslas muzejs

2025. gada 10. oktobrī, plkst. 16:00, Ogres Vēstures un mākslas muzejā tiek atklāta izstāde “Krapes kapu stāstiņi: Krapes pagasta reliģiskie priekšstati pēc arheoloģiskā materiāla”. Izstāde balstīta uz Krapes apkārtnes kapavietu arheoloģiskajiem atradumiem, kas aptver laika periodu no 4. līdz 17./18. gadsimtam. Tā ir unikāla iespēja iepazīt līdz šim maz pētītu Krapes pagasta vēstures posmu, atklājot senos priekšstatus par dzīvi, nāvi un ticību.

Rietumeiropas katolicisma ienākšana bija pagrieziena punkts, taču, lai gan vietējās tautas tika nokristītas, kristietība kā reliģija iesakņojās ļoti lēni. Latvijā arheoloģiskie atradumi liecina, ka gadsimtu gaitā mūsdienu Latvijas teritorijā norisinājies sinkrētisms – kristietības un jau pastāvošo reliģisko priekšstatu saplūšana. Krapes kapi, kas nebija saistīti ar baznīcu, atspoguļo tautā praktizētās tradīcijas, kurās pagānisma elementi savijušies ar kristietības simboliem.

Ko mums stāsta kapu inventārs? Kā Krapes iedzīvotāji vērtēja nāvi? Uz šiem jautājumiem atbildes sniedz izstādes saturs un veidotāji.

Izstāde apmeklētājiem būs pieejama no 10. oktobra līdz 2026. gada 4.janvārim. Izstādes atklāšanas dienā – ieeja bez maksas.


Vēsturniece: Kristīne Zaķīte

Projekta vadītājs: Māris Grosbahs

Izstādes mākslinieks un scenogrāfs: Georgs Avetisjans

Tehniskā realizācija: Guntars Andersons, Nils Miķelsons

