Ņemot vērā valstī joprojām spēkā esošos noteiktos ierobežojumus, pasākumi augusta mēnesī plānoti atkarībā no to specifikas – brīvā dabā, tiešsaistē, klātienē, uzrādot derīgu vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikātu.
Precīzāka informācija par katru no pasākumiem un pieteikšanās kārtību – Oveselība FB profilā www.facebook.com/Oveseliba. Ar augusta mēneša pasākumu plānu var iepazīties pielikumā Nr. 1
Aicinām sekot informācijai, jo norises laiki un vietas var mainīties neparedzamu apstākļu dēļ.
Pieteikšanās un vairāk informācijas , obligāti atstājot kontaktinformāciju. Tiešsaistes nodarbību pieejas kods tiks nosūtīts pēc pieteikuma saņemšanas. Tiešsaistes nodarbībām lūdzam pieslēgties ar vārdu, uzvārdu.
Teritoriāli administratīvās reformas rezultātā, apvienojoties Ikšķiles, Ķeguma. Lielvārdes un Ogres novadiem, aicinām piedalīties arī ESF projektu "Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Lielvārdes novadā" (Nr.9.2.4.2/16/I/081) un "Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Ķeguma novadā" (Nr.9.2.4.2/16/I/083) ietvaros organizētajos veselības veicināšanas pasākumos.
Pieteikšanās kārtību skatīt klāt pievienotajos pasākumu plānos ( pielikumā Nr. 2 un Nr.3)