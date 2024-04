Vēsturiskajā sanatorijā "Ogre" pirmizrāde Ogres teātra izrādei "Sanatorija"

Izrāde ir unikāls notikums, jo par tās “dabisko scenogrāfiju” kļuvusi vēsturiskās sanatorijas "Ogre" ēka ar grafiķa Anša Cīruļa sienu gleznojumiem. Vienlaikus iestudējums caur norvēģu klasiķa Henrika Ibsena lugas "Tautas ienaidnieks" tēliem runās par šodienas sabiedrībā aktuālām tēmām.



Par iestudējuma ieceri pirms pirmizrādes stāsta režisors Jānis Kaijaks: “Šajā Ibsena meistardarbā ir savijies viss, kas vien var būt svarīgs cilvēka dzīvē, – mērķi un ideāli, mīlestība un nodevība, uzupurēšanās un pērkamība, un protams, izvēles, kuras nākas izdarīt lugas varoņiem. Tieši tās arī nosaka izrādes nozīmību. Grūtas un smagas izvēles – starp pienākumu un izdevīgumu, starp draudzību un nodevību, starp “labajiem meliem” un skaudro patiesību. Daudzi cilvēki saka: “Mani politika neinteresē.” Daudzi saka: “Es neeju uz vēlēšanām, tāpat viss paliks pa vecam.” Bet politika mūs visus skar vistiešākajā veidā, no tās nevar paslēpties savu māju drošajā vidē, savas ģimenes un draugu lokā. Tā nenovēršami ietekmē mūsu dzīvi un padara to labāku vai sliktāku. Tā nosaka sabiedrības morāli, vai nu darot to labāku, uz augstākiem mērķiem un pat ideāliem vērstu, vai vairojot sabiedrībā cinismu un neticību, un līdz ar to – korupciju un nolaidību. Gribot vai negribot mēs visi un katrs atsevišķi esam iesaistīti šajos procesos.



Kāpēc mums, Ogres teātrim, likās svarīgi runāt par šiem neērtajiem jautājumiem, no kuriem tik daudziem ir vēlēšanās izvairīties? Teātris, protams, nav tribīne vai kancele, un tā uzdevums nav moralizēt un audzināt. Nē, mēs gribam atklāt šos tik nozīmīgos procesus, kas virza sabiedrību, visā to sarežģītībā. Izrādē sanatorijas jautājums liek sasaukt tautas sapulci un tajā balsot par turpmāko savas pilsētas nākotni. Šajā cīņā tiek lietoti visi iespējamie līdzekļi un nežēlīgi lauztas arī pretinieku tuvāko cilvēku dzīves. Un tomēr – skatītājiem nebūs viegli nostāties vienā vai citā pusē. Realitātē viss ir daudz sarežģītāk, un tomēr sava izvēle būs jāizdara, jo citādi to tavā vietā izdarīs citi.”



Iestudējuma radošā komanda: režisors – Jānis Kaijaks, māksliniece – Ilze Kupča-Ziemele, gaismu mākslinieks – Oskars Pauliņš, skaņu, gaismu operatori – Mārtiņš Andersons, Austra Matveja, radošā direktore – Ieva Rodiņa u.c. Lomās: Guntars Arājs, Astra Kolberga, Katrīna Anna Ozoliņa, Guntis Kolbergs, Pēteris Zilberts, Kalvis Kravalis, Arturs Mālnieks, Andris Peismalietis, Juris Gasparovičs, Ramona Rubene, Edijs Čibels, Inta Bērziņa, Daiga Krūmiņa, Sarmīte Krauze u.c.

Fotogalerija šeit:



Iestudējums tapis ar Vidzemes plānošanas reģiona, Latvijas Valsts mežu un Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta finansējumu, kā arī ar Ogres novada Kultūras centra, Ogres novada pašvaldības un metālapstrādes uzņēmuma “LS Steel” atbalstu.



Tuvākās izrādes 30.10, 5.11 un 6.11 ir izpārdotas, bet izrāde atgriezīsies Ogres teātra repertuārā 2023. gada pavasarī.



Vairāk informācijas: Ogres teātra mājaslapā www.ogresteatris.lv, teātra kontos sociālajos tīklos Facebook un Instagram.