Ogres novada Kultūra centra vidējās paaudzes deju kolektīvs RAKSTI, pavasara saulgriežus jeb Lielu dienu gaidot, radījuši iedvesmojošu video, kurā atgādina par latviešu svētku tradīcijām un sveic pavasara atnākšanu.

VPDK RAKSTI dalībnieki video aktualizē senlatviešu gadskārtu tradīcijas, ko mūsu senču piekopuši, lai veicinātu labestību un atvairītu ļaunumu, paustu pateicību par iegūto un sasniegto, kā arī nodrošinātu auglību un labu ražu, saņemtu Dieva svētību, atspoguļot gadalaikam raksturīgos apstākļus un vajadzības ļaužu dzīvē.
Ideju par video projektu, kurā tiktu parādītas dažādas saulgriežu svinēšanas paražas, deju kolektīva RAKSTI vadītāja Tamāra Ļisovcova auklējusi jau gadiem un,pateicoties dejotāju entuziasmam, radošumam un degsmei,ideja īstenojusies radot jau otro video par latviešu svētku tradīcijām.


"Pielāgojoties šim laikam un attālinātā darba procesam, man radās doma, ka mēs taču kaut ko tādu varētu. Šis ir mūsu kopīgi izlolots darbs, kurā katrs RAKSTU dalībnieks ir nācis ar savām idejām, padomiem un nopietni piegājis visam procesam.Mēs vēlējāmies izzināt, izpētīt un parādīt cilvēkiem, kā svētkus svinējuši mūsu senči un cik daudzveidīgas var būt Lieldienu svinēšanas tradīcijas," stāstot par video tapšanu, atklāj Tamāra Ļisovcova.


Galvenajās lomās iejutušies paši dejotāji, scenāriju veidoja VPDK RAKSTI dejotāja Agrita Kaužena, savukārt tekstu ierunājis Ogres Teātra režisors Jānis Kaijaks.

Video apskatāms VPDK RAKSTI un Ogres novada Kultūras centra Facebook kontā, kā arī Okultūra kanālā video platformā Youtube.
VPDK RAKSTI atklāj, ka plāno iesākto projektu turpināt, radot video par visām 4 gadskārtām.

