Toms Antons līdz šim ir sadarbojies ar Latvijas mūzikas industrijas profesionāļiem – Laimu Vaikuli, Guntaru Raču, Elitu Mīlgrāvi un citiem nozares pārstāvjiem. Viņš uzkrājis plašu pieredzi dažādos konkursos un muzikālos projektos gan Latvijā, gan ārpus tās robežām. Jaunais mūziķis uzstājies "Arēnā Rīga", piedaloties Laimas Vaikules 65 gadu jubilejas koncertā, kā arī bijis īpašais pārsteiguma viesis mākslinieces CD albuma “Leģendas” atklāšanas pasākumā. Toms Antons piedalījies Latvijas Televīzijas muzikālajā raidījumā “Latvijas sirdsdziesma” kā viesmākslinieks, uzstājies Šerloka Holmsa festivālā, pārstāvot festivālu “Laima Rendezvous Jūrmala”. Tāpat mākslinieks regulāri uzstājas Latvijas pilsētu svētkos un korporatīvajos pasākumos.
Muzikālo izglītību Toms Antons ir ieguvis Lielvārdes Mūzikas un mākslas skolā, absolvējot klavieru klasi un brīvi pārvaldot saksofona spēli. 2025. gada 24. oktobrī Lielvārdes pilsētas Kultūras namā izskanēja pirmais Toma Antona solokoncerts kopā ar dziedātāju Santu Kasparsoni.
Dziesma “Mīlestība nepāriet” izdota šī gada 21. maijā. Mūzikas autors ir Toms Antons, vārdus sarakstījusi Santa Zača-Ūdre, par aranžiju parūpējās Andris Šīrants, tāpat radošajā komandā darbojās studijas producents Gints Stankevičs. Dziesmai tapis arī videoklips, un tā ir pieejama populārākajās straumēšanas vietnēs.
“Mīlestība nepāriet” ir emocionāls un personisks stāsts par jūtām, kas nepazūd līdz ar laiku vai attālumu. Tā vēsta par mīlestību, kas dzīvo atmiņās, domās un sajūtās – arī tad, ja cilvēka nav līdzās ikdienā. Šī dziesma atklāj iekšēju saikni, kas saglabājas pāri laikam, telpai un apstākļiem, kļūstot par neatņemamu dzīves daļu.
Toms Antons saka: “Pat ja nevaru tev līdzās būt, mana sirds ik mirkli tevi jūt. Es ticu, ka mīlestība var pārtapt klusā pateicībā par to, kas bijis, un kļūt par spēku turpināt savu dzīves ceļu. Mīlestība dzīvo atmiņās, domās un sajūtās, un reizēm tieši tur tā ir visspēcīgākā. Es zinu – mīlestība nepāriet – tā kļūst par daļu no mums.”