Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas audzēkne Adriana Ūdre kopā ar skolotāju Zandu Grīnbergu-Grunduli konkursā aizvadīja vairākas saspringtas dienas. Jaunā pianiste izcili atskaņoja pirmās kārtas sarežģīto programmu un tika izvirzīta uz finālu. Otrajā kārtā Adriana kopā ar kamerorķestri "Sinfonietta Rīga" diriģenta Normunda Šnē vadībā izpildīja Volfganga Amadeja Mocarta Klavierkoncerta Nr. 8 Do mažorā 1. daļu, bet laureātu koncertā, saņemot 2. vietu, Adriana atskaņoja lietuviešu komponista Balis Dvarionas cikla “Ziemas skices” skaņdarbu “Ar ragaviņām no kalna”.
Ikšķiles Mūzikas un mākslas skola vadība un pedagogi izsaka publisku pateicību skolotājai Zandai Grīnbergai-Grundulei par ieguldīto lielo un neatlaidīgo darbu, Adrianas ģimenei par neatsveramo atbalstu, kā arī konkursa organizatoriem, īpaši Edītei Deksnei, par izcili noorganizēto pasākuma gaitu.
Konkurss “Jūrmala 2026” tiek rīkots ik pēc trīs gadiem. Kā sociālajos tīklos vēsta Ikšķiles Mūzikas un mākslas skola, "šis konkurss izceļas kā Latvijā visilgāk pastāvošais starptautiskais klavierspēles konkurss, kas notiek divās kārtās, kur otrajā kārtā jāatskaņo Mocarta Klavierkoncerts ar orķestri". Tas dibināts 1995. gadā un gadu gaitā pulcējis daudzus pianistus, kuri vēlāk kļuvuši par starptautiski atzītiem māksliniekiem.
Žūrijas komisijā šogad darbojās prominentu nozares profesionāļu komanda: Igaunijas Mūzikas akadēmijas profesors Lembit Orgse, Latvijas Mūzikas akadēmijas profesori Sergejs Osokins un Toms Ostrovskis, kā arī Ventspils Mūzikas vidusskolas klavieru nodaļas vadītājs Endijs Renemanis. Konkursu rīkoja Jūrmalas Mūzikas vidusskola sadarbībā ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldību un skolas atbalsta fondu, kā arī ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.
Adrianas Ūdres uzstāšanās ar orķestri Sinfonietta Rīga, dirigenta Normunda Šnē vadībā: