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Pirmdiena, 26. oktobris, 2026 08:10

VIDEO: Stāsti aiz sienām! Ko mums atklāj Ogres novada pagastu pērle - Taurupes muižas klēts

OgreNet
VIDEO: Stāsti aiz sienām! Ko mums atklāj Ogres novada pagastu pērle - Taurupes muižas klēts
Jānis Stafeckis kopā ar Artusu Kaimiņu
Pirmdiena, 26. oktobris, 2026 08:10

VIDEO: Stāsti aiz sienām! Ko mums atklāj Ogres novada pagastu pērle - Taurupes muižas klēts

OgreNet

"Šī ēka ir ieguvusi 2025. gada Latvijas Būvniecības Gada balvu! Taurupes muižas klēts ir vieta, ar kuru noteikti lepotos arī latviešu glezniecības lielmeistars Vilhelms Purvītis. Šeit Latvijas vēstures stāsti savijas ar mūsdienīgu radošumu, izsmalcinātu gaumi un unikālām ekspozīcijām," tā atklāj raidījuma "Kaimiņš no novada" vadītājs Artuss Kaimiņš savā jaunajā epizodē. Tajā viņš kopā ar Jāni Stafecki izzinavisu par muižas klēts vēsturi un nozīmi. Ko teikt par Taurupes muižas klēti ir arī Ogres novada domes deputātam Egilam Helmanim.

Egils Helmanis dalās atmiņās, ka vairākus gadus atpakaļ ar Jāni Stafecki "satikāmies pie Taurupes muižas klēts un kopā izsapņojām sapni, ka būtu labi to atjaunot." sapnis sākumā esot bijusi pilnīgi utopiska ideja. 

"Kur ņemt naudu tik apjomīgiem darbiem? Atnāca kovids un spējām piesaistīt naudu no ekonomikas atveseļošanās programmām tieši šim mērķim. Un tapa Ogres novada pagastu pērle Taurupes muižas klēts! Tas viss nebūtu iespējams, ja nebūtu vīzija un nebūtu sapņi," savā Facbook kontā raksta E.Helmanis.

Viņš aicina savus kolēģus domāt plašāk un ne tikai par šodienu, bet arī par rītdienu. "Tāpēc vīzijām ir jābūt un jābūt arī sapņu pilīm. Viss liekais ar laiku izgaisīs. Cilvēks vienmēr ir centies tiekties uz augšu. Cilvēks fiziski nevar sasniegt debesis, bet viņa tiekšanās uz debesīm paceļ viņu no primitīvām lietām uz kaut ko augstāku."

Jaunākajā raidījuma “Kaimiņš no novada” epizodē viesojamies Taurupes muižas klētī! "Raidījumā atklāsim, kāpēc Taurupes muižas klētij šodien ir priecīgās dienas, kādi notikumi un pārmaiņas to skāruši pēdējo simts gadu laikā un kas šo vietu padara tik īpašu, ka ar to lepni ir tik daudzi. Taurupes muižas klēts - vieta, kur pagātne iegūst jaunu dzīvi." 

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