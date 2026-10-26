VIDEO: Stāsti aiz sienām! Ko mums atklāj Ogres novada pagastu pērle - Taurupes muižas klēts

Egils Helmanis dalās atmiņās, ka vairākus gadus atpakaļ ar Jāni Stafecki "satikāmies pie Taurupes muižas klēts un kopā izsapņojām sapni, ka būtu labi to atjaunot." sapnis sākumā esot bijusi pilnīgi utopiska ideja.
"Kur ņemt naudu tik apjomīgiem darbiem? Atnāca kovids un spējām piesaistīt naudu no ekonomikas atveseļošanās programmām tieši šim mērķim. Un tapa Ogres novada pagastu pērle Taurupes muižas klēts! Tas viss nebūtu iespējams, ja nebūtu vīzija un nebūtu sapņi," savā Facbook kontā raksta E.Helmanis.
Viņš aicina savus kolēģus domāt plašāk un ne tikai par šodienu, bet arī par rītdienu. "Tāpēc vīzijām ir jābūt un jābūt arī sapņu pilīm. Viss liekais ar laiku izgaisīs. Cilvēks vienmēr ir centies tiekties uz augšu. Cilvēks fiziski nevar sasniegt debesis, bet viņa tiekšanās uz debesīm paceļ viņu no primitīvām lietām uz kaut ko augstāku."
Jaunākajā raidījuma “Kaimiņš no novada” epizodē viesojamies Taurupes muižas klētī! "Raidījumā atklāsim, kāpēc Taurupes muižas klētij šodien ir priecīgās dienas, kādi notikumi un pārmaiņas to skāruši pēdējo simts gadu laikā un kas šo vietu padara tik īpašu, ka ar to lepni ir tik daudzi. Taurupes muižas klēts - vieta, kur pagātne iegūst jaunu dzīvi."