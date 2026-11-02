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Pirmdiena, 2. novembris, 2026 09:49

VIDEO: "Latvija mana, mīļotā..." dziedātājs Nikolajs Puzikovs jauno dziesmu velta dzimtenei

OgreNet
VIDEO: "Latvija mana, mīļotā..." dziedātājs Nikolajs Puzikovs jauno dziesmu velta dzimtenei
Ekrānkadrs no dziesmas video
Pirmdiena, 2. novembris, 2026 09:49

VIDEO: "Latvija mana, mīļotā..." dziedātājs Nikolajs Puzikovs jauno dziesmu velta dzimtenei

OgreNet

"Latvija mana, mīļotā, bez tevis man šķiet - vairs nekā. Manā sirdī tu vienīgā, asins man tek sarkanbaltsarkanā," tā dzied Nikolajs Puzikovs jaunajā dziesmā, ko viņš svētku mēnesī laidis klajā un veltījis Latvijai. Nupat dienasgaismu ieraudzījis dziesmas "Latvija mana" video klips, kā arī šorīt dziedātājs viesojās "Rīta Panorāmā".

Video kadri filmēti arī vairākās Ogres vietās. Dziesmas klipa veidošanā piedalījušies arī Ogres Centra pamatskolas jauniešu deju kolektīvs “Dzītariņš”, "Saime" un "Dūjas". Vārdu autors - Denijs Grieze, producents - Jānis Čubars.

Dziesmas video:

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