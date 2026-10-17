Jaunā lasītava ir ne vien ērti iekārtota darba un mācību vieta apmeklētājiem, bet arī telpa ar īpašu noskaņu. Par Noras Ikstenas klātbūtni tajā vēstīs rūpīgi kopā ar ģimeni un mākslinieci Annu Heinrihsoni izvēlēti akcenti – rakstnieces iecienītie telpaugi, personīgās sīklietas un atmiņu priekšmeti. Lasītavas lielākais lepnums ir unikāls krājums, autores starptautiski visvairāk novērtētā romāna „Mātes piens” tulkojumi Šis unikālais grāmatu krājums bibliotēkai kļuvis pieejams, pateicoties rakstnieces ģimenes un izdevniecības „Dienas Grāmata” atbalstam.
Atklāšanas pasākumā Ikšķiles vidusskolas koris priecēja ar muzikālu stāstu „Upes balss”, kas tapis pēc Noras Ikstenas „Ulubeles pasakas” motīviem.
Savukārt īpašu muzikālu sveicienu sniedza jauktais vokālais ansamblis Jura Kļaviņa vadībā.
VIDEO: Veltījums Norai Ikstenai! Atklāta īpaša lasītava Ikšķiles pilsētas bibliotēkā
Ikšķiles pilsētas bibliotēkā tika atklāta Noras Ikstenas lasītava. Godinot rakstnieces devumu latviešu literatūrā un atzīmējot faktu, ka lielāko daļu sava mūža viņa ir aizvadījusi tieši Ikšķilē, bibliotēkā tapusi īpaša telpa, kas veltīta izcilākajai mūsdienu latviešu autorei.