"Lielās gauras mīt ūdenī, bet to mazuļi nāk pasaulē lielos koku dobumos. Tā kā piemērotu dabisko ligzdvietu – koku dobumu – paliek arvien mazāk, lai atbalstītu šos mazos pamatiedzīvotājus, Ikšķilē esam uzstādījuši sešas mākslīgās ligzdvietas lielajām gaurām," norāda iniciatīvas “Gauru galvaspilsēta/GAGA Ikšķile” īstenotājs Atis Balodis.
Lielā gauraMergus merganserir ūdensputns, kas ir lielāks par meža pīli, slaids, ar garu un šauru, sīkzobainu knābi; uz spārniem balti laukumi, bet muguras lejasdaļa un aste ir pelēkas. Peld, samērā sekli iegrimusi, bet barojas nirstot. Lai ķertu zivis, lielā gaura nirst zem ūdens un spēj pavadīt tur 30 sekundes, dažkārt līdz pat divām minūtēm. Lielā gaura ligzdo lielos koku dobumos, vienā dējumā ir četras līdz pat piecpadsmit olas, savukārt mazuļi ir ligzdbēgļi un jau dienu pēc izšķilšanās ar māti dodas uz tuvāko ūdenstilpi.
Videotiešraidei iespējams sekot šeit:
Videostāsts "Gauru galvaspilsēta" pieejams šeit:
Skolēnus aicina sekot videotiešraidei
Iniciatīva "GAGA Ikšķile" ir daļa no Latvijas Ornitoloģijas biedrības projekta "Putna stunda", kas vērsts uz bērnu un jauniešu auditoriju. Lai piedalītos aktivitātē, aprīlī bērnu un jauniešu uzdevums ir ir sekot aktualitātēm videotiešraidē lielās gauras ligzdvietā Ikšķilē, veidojot savu vērotāja dienasgrāmatu jebkurā paša izvēlētā formātā un tehnikā visa aprīļa garumā. Aprīlī skolēniem būs iespēja piedalīties arī videotikšanās reizēs ar ornitologiem, kas iepazīstinās ar lielo gauru ligzdošanas īpatnībām un stāstīs par videotiešraides kameru izmantojumu putnu ligzdvietās. Attālināto tikšanās reižu norises laiks tiks izziņots drīzumā.
Par novēroto līdz 30. aprīlim jāpastāsta citiem sociālo tīklu ierakstā ar tēmturi #PutnaStunda vai kā citādi. Kad darbs veikts, jāziņo Latvijas Ornitoloģijas biedrībai, rakstot uz e-, pastāstot par paveikto un norādot uzdevuma veicējus un to vecumu, kā arī kontaktinformāciju.
Projekts "Putna stunda" tiek īstenots Latvijas Ornitoloģijas biedrības izglītības programmas "Putni un mēs" ietvaros ar Latvijas Vides aizsardzības fonda atbalstu un Ikšķiles novada pašvaldības līdzfinansējumu. Lai piedalītos aktivitātē "Putna stunda", bērniem un jauniešiem laika posmā no 2020. gada oktobra līdz 2021. gada aprīlim ik mēnesi jāizpilda tematiskais uzdevums par ūdensputniem. Noslēdzoties uzdevumu ciklam, tiks sumināti gan individuālie, gan klašu veikumi dažādās vecuma grupās.
Informāciju sagatavoja Kitija Balcare, Latvijas Ornitoloģijas biedrības komunikācijas speciāliste