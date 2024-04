Vides diena pulcē skolēnus izglītojošās nodarbībās Ogrē

Vides dienas aktivitāšu mērķis bija informēt skolēnus par vides jautājumiem – dabas daudzveidības nozīmi, vides resursiem, to patēriņu un vides ilgtspējas aspektiem, īstenojot to caur spēlēm, līdzdarbošanos un praktiskām darbībām.





Piemēram, Latvijas Zaļais punkts piedāvāja atkritumu šķirošanas spēli, mācot, kā pareizi šķirot atkritumus. Latvijas Valsts meži savā aktivitāšu teltī “Mācies dabā! Lielākā mācību klase – Latvijas Valsts Meži aicina” pilnveidoja skolēnu izpratni par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu un dabas daudzveidību. Tāpat arī paralēli tika piedāvātas divas nodarbības – “Dodies mežā!” un “Iepazīsti dabas daudzveidību”, kur varēja iemācīties noteikt koku vecumu, atpazīt dažādus kokus pēc to augļiem (čiekuriem, pākstīm utml.) un pat baudīt čiekuru vannas peldi.





Vides diena Ogrē



Savukārt Dabas aizsardzības pārvaldes vadītajā nodarbībā bērni varēja izzināt zivju dzīves ciklu un kopīgā, sadarbību veicinošā spēlē palīdzēt zivtiņai, pārvarot dažādus upju šķēršļus, nonākt plašajos jūras ūdeņos. Biedrības "Zero Waste Latvija" nodarbībās bērni uzzināja par atkritumu neradīšanu un par to, kā šķietami nederīgām lietām piešķirt otro dzīvi. No veciem apģērba gabaliem bērni iemācījās pagatavot rotaļlietas saviem mājdzīvniekiem. Bērniem, kuri šādas rotaļlietas pagatavoja, bet pašiem nav suņu vai kaķu, biedrība "Zero Waste Latvija" piedāvāja pašdarinātās rotaļlietas nogādāt dzīvnieku patversmē mītošajiem ķepaiņiem.





Izglītojošās nodarbības atzinīgi novērtēja ne tikai pedagogi, bet arī paši bērni, priecājoties, ka varēja uzzināt daudz ko jaunu aktīvi darbojoties ārvidē. Kopumā 5 dažādās nodarbības apmeklēja teju 200 skolēnu no Lielvārdes pamatskolas, Madlienas vidusskolas, Ogresgala pamatskolas, Jaunogres vidusskolas, Ogres 1. vidusskolas un Ikšķiles vidusskolas.

Paralēli dienas aktivitātēm bērniem, EUROPE DIRECT Vidzeme centra pārstāvji informēja pavadošos pedagogus par Eiropas Savienības piedāvātājiem bezmaksas mācību materiāliem no Eiropas Savienības Mācību stūrīša, ar kuriem ļoti labi var papildināt mācību procesu jebkurā priekšmetā un jebkurā vecumā. Mācību stūrītī (https://learning-corner.learning.europa.eu/learning-materials_lv) atrodamos materiālus caur tuvāko EUROPE DIRECT centru ir iespējams bezmaksas pasūtīt uz savu skolu.





Vides dienas pasākumu organizēja EUROPE DIRECT Vidzeme sadarbībā ar Ogres novada pašvaldības Izglītības pārvaldi un Ogres Jauniešu māju. EUROPE DIRECT Vidzeme, ar filiālēm Cēsīs un Valmierā, galvenais uzdevums ir sniegt iedzīvotājiem Vidzemē savlaicīgu un objektīvu informāciju par nozīmīgākajām aktualitātēm Eiropā, kā arī rosināt iedzīvotāju diskusijas par Eiropas nākotni. EUROPE DIRECT Vidzeme darbību finansiāli atbalsta Eiropas Komisija.





