Vidusskolas, kas neatbildīs kritērijiem, valsts finansējumu nākamgad saņems proporcionāli skolēnu skaitam

Ieviešot jauno skolu finansēšanas modeli "Programma skolā" pilnā apmērā, nākamajā mācību gadā plānots noteikt pārejas posmu vidusskolu finansēšanā, informēja Izglītības un zinātnes ministrija (IZM).

Jaunā modeļa pakāpeniska ieviešana tika sākta šajā mācību gadā, vispirms nodrošinot finansējumu atbalsta personālam. Modeli pilnā apmērā valdība vienojusies ieviest no 2026.gada septembra.

Reforma paredz, ka valsts mērķdotāciju pedagogu atalgojumam pilnā apmērā piešķirs tām skolām, kas sakārtotas atbilstoši noteiktiem kritērijiem, kurus valdība plāno apstiprināt līdz šī gada nogalei.

Sākotnējais piedāvājums paredzēja, ka pašvaldībām no sava budžeta nāksies segt trūkstošo finansējumu, ja skola neatbildīs optimālajam skolēnu skaitam 10.-12.klašu posmā.

Vienlaikus politiskā vienošanās par 2026.gada valsts budžetu paredz, ka nākamajā mācību gadā ieviestu pārejas posmu vidusskolu finansēšanā. Tas nozīmē, ka skolām, kas neatbildīs noteiktajiem kvantitatīvajiem kritērijiem, valsts finansējums tiks piešķirts proporcionāli faktiski reģistrēto skolēnu skaitam.

Piemēram, ja kritērijos noteikts 120 skolēnu skaits, bet skolā mācīsies tikai 60, valsts segs 50% no aprēķinātā finansējuma, bet pārējo daļu nodrošinās skolas dibinātājs. Lielākajā daļā gadījumu tās ir pašvaldības.

Atbilstoši IZM piedāvātajiem kritērijiem, zemākais slieksnis skolēnu skaitam vidusskolās - 30 - ir pieejamības skolās un skolās, kas atrodas 15 kilometru pierobežas joslā. Uz tām minētais proporcionalitātes princips netiks attiecināts.

Par panākto vienošanos gala lēmumus pieņems valdība un Saeima, piebilda ministrijā. Pārejas posmu plānots noteikt tikai 2026./2027.mācību gadā.

Proporcionalitātes principa ievērošana vidusskolas līmenī bija viena no koalīcijā esošās Zaļo un zemnieku savienības prasībām.

Latvijas pasts Medību Atbalsta Fonds
