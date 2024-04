Vidusskolēni aicināti piedalīties erudīcijas spēlē "Lielā Eiroviktorīna"

"Lielā Eiroviktorīna" tiek organizēta jau ceturto gadu. To var izspēlēt attālināti "eiroviktorina.lv" jebkurā dalībniekiem ērtā laikā no 2. līdz 16.maijam. Pati spēle ir veidota tā, lai to būtu iespējams izspēlēt kādā no mācību stundām - tā neaizņem vairāk kā 40 minūtes.

Tādējādi "Lielā Eiroviktorīna" skolotājiem ir arī lielisks palīglīdzeklis, kas ļauj dažādot mācību vielu un procesu, uzturot skolēnu interesi par jaunu zināšanu apguvi.

Katra reģiona - Kurzemes, Zemgales, Sēlijas, Latgales un Vidzemes, kā arī Rīgas - erudītākā klase saņems dāvanu karti 500 eiro vērtībā. Savukārt viserudītākā klase Latvijā saņems papildu dāvanu karti 500 eiro vērtībā.

Reģistrēt klasi dalībai iespējams līdz 2.maijam, aizpildot reģistrācijas formu "https://eiroviktorina.lv/registracija/".