Otro vietu un balvu no SIA "AD Verbum" ieguva Rīgas Rīnūžu vidusskolas komanda "ClearGov AI", izstrādājot aplikāciju, kas ar mākslīgā intelekta palīdzību pārvērš valsts dokumentus "saprotamā valodā". Savukārt trešo vietu un balvu no Rīgas pašvaldības ieguva Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas komanda "Smart Riga" par aplikācijas izstrādi, kas ļauj ziņot par problēmām pilsētvidē.
Tika pasniegtas arī divas atzinības un veicināšanas balvas Rīgas valsts 1. ģimnāzijas un Rīgas Valsts Klasiskās ģimnāzijas komandai "Recyclehelper.com" un Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas komandai "ProjectMatch".
"Šis konkurss apliecināja, ka Rīgas jaunieši ne tikai interesējas par mākslīgo intelektu un jaunākajām tehnoloģijām, bet arī spēj tās izmantot, lai risinātu reālas sabiedrības problēmas. Īpašs prieks ir par to, ka jaunieši paši uzņēmās iniciatīvu un bija gatavi ieguldīt laiku, lai savas idejas attīstītu soli pa solim," uzsver Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītāja Laima Geikina (JV).
"Mākslīgais intelekts ir kļuvis par ikdienas darba un uzņēmējdarbības sastāvdaļu, tāpēc īpaši svarīgi ir jauniešiem jau šodien dot iespēju ne tikai izmantot MI tehnoloģijas, bet arī pašiem radīt risinājumus. Nākotnes ekonomiku veidos cilvēki, kuri spēj apvienot tehnoloģijas, radošumu un uzņēmējspēju, un šis konkurss ir vērtīga iespēja, kur šīs prasmes attīstīt," pārliecināts "Signet bankas" valdes priekšsēdētājs Roberts Idelsons.
Konkursu organizēja Rīgas pašvaldība sadarbībā ar informācijas tehnoloģiju nozares uzņēmumiem, lai veicinātu skolēnu izpratni par mākslīgā intelekta praktisko pielietojumu, attīstītu radošumu, kritisko domāšanu un digitālās prasmes.
Konkursā bija aicināti piedalīties Rīgas vispārējās izglītības iestāžu 10.-12. klašu skolēni individuāli vai komandās līdz trim dalībniekiem. Konkurss norisinājās divās kārtās. Sākotnēji skolēni iesniedza savas lietotņu idejas, no kurām žūrija atlasīja piecus perspektīvākos projektus. Pēc tam vairāku mēnešu garumā jaunieši izstrādāja minimāli dzīvotspējīgus produktus, saņemot mentoru un nozares ekspertu atbalstu.
Pašvaldībā norāda, ka būtiska konkursa daļa bija starptautiskā mentoringa programma Londonā, kur aprīlī piecu komandu pārstāvji devās uz Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas galveno mītni, kur skolēni pilnveidoja savas idejas, strādāja hakatona formātā un prezentēja izstrādātos risinājumus starptautiskiem ekspertiem, saņemot profesionālu atgriezenisko saiti.