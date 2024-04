Vienā elpā jau 10 gadi

Jau pēc dažām minūtēm izskanēs koncerta pirmais skaņdarbs, kam sekos neliels vēsturisks ieskats no orķestra diriģentes Lindas Ivanovas.

Linda Ivanova atzīst, ka pie šāda amata tika pavisam nejauši. Iepriekš viņa strādāja kopā ar Gunāru Freidenfeldu pūtēju orķestrī "Ciemupe". Toreizējais Ikšķiles novada priekšsēdētājs bieži aicināja orķestri "Ciemupe" uzstāties Ikšķiles pilsētas svētkos. Linda Ivanova stāsta, ka orķestris Ikšķilē spēlēja ļoti daudz, "piemēram, modinājām Ikšķiles centru augšā, spēlējām starp mājām". Viņa atceras, ka, saliekot galvas kopā, vīri izlēma izveidot orķestri Ikšķilē. Pateicoties uzvarai konkursā "Zeme zied", varēja iegādāties instrumentus, kas kalpoja par labu projekta sākumu.

2013.gada 7. oktobrī sākās pūtēju orķestra "Ikšķile" mūzikas gaitas. Sākumā orķestra sastāvā bija tikai septiņi cilvēki, tomēr pēc pūtēju orķestra "Ciemupe" likvidācijas tika uzrunāti arī šī orķestra mūziķi. Savā desmitgadīgajā pastāvēšanas laikā pūtēju orķestris jau paspēja piedalīties divos Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos - 2018. un 2023. gadā. Diriģente stāsta, ka visu gadu garumā orķestra sastāvs ir diezgan stabils un nemainīgs.

Pūtēju orķestra "Ikšķile" jubilejas koncerts tika pārnests uz aprīli, jo orķestrī piedalās Mūzikas un Mākslas skolas audzēkņi, kuriem ir mācību gads. No 43 orķestra dalībniekiem 10 mācās Mūzikas un Mākslas skolā. Diriģente stāsta, ka dalība Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos ietekmēja arī koncerta tapšanu. Viņa atzīst, ka gatavoties koncertam pēc Dziesmu svētkiem ir grūti. Pēc dalības Dziesmu svētkos mūziķiem negribas spēlēt to, kas jau ir skanējis, gribas kaut ko savu, un līdz ar to ir nepieciešams laiks. Pūtēju orķestra koncertmeistars Normunds Krastiņš stāsta, ka vēl viens liels izaicinājums ir telpu un pedagogu trūkums.

Koncertā skanēja daudz pasaulē atpazīstamu skaņdarbu, ieskaitot vairākus grupas ABBA hitus. "Man ABBA asociējas ar to laiku, kad tas bija mans pirmais skaņdarbs, ko Gunārs man deva diriģēt. Un pēdējā daļa - "The winner takes it all", tā man dod spēku", stāsta diriģente Linda Ivanova. "Gadu gaitā repertuārs ir sakrājies, un mēs veidojam labāko skaņdarbu izlasi. Koncertos spēlējam to, kas mums pašiem patīk, jo Dziesmu svētku laikā ir obligātais repertuārs, kas jāiestudē, un tas ir visai sarežģīts. Mācoties to, bērnu uzmanība bieži vien atslābst. Pēc Dziesmu svētkiem mēs varējām iestudēt tādu repertuāru, kas mums pašiem tuvāks", par koncerta tapšanu stāsta koncertmeistars Normunds Krastiņš. Viņš piebilst, ka tālāk sekos nākamais Dziesmu un deju svētku gatavošanas posms ar sarežģīto repertuāru, kura iestudēšana atņem daudz laika un spēka.

“Ir jāstrādā un jādzīvo kopā, jābauda mūzika. Kas ir tālāk? Tālāk ir tikai mūzikas mīlestība un savstarpējā cieņa, un mums jāiet tikai uz priekšu, nav citu variantu! Jo, ja ir izveidots šāds grupējums, tam ir jādzīvo, jāelpo un jāiet tikai uz priekšu!”, tā par orķestra nākotni saka pūtēju orķestra diriģente Linda Ivanova.

“Kā redzat, orķestrī ir daudz jauniešu, kas ļauj pozitīvi skatīties nākotnē!” piebilst koncertmeistars Normunds Krastiņš.