Vienreizēja iespēja iepazīt izstādi "Ogres rītausma" Zigmārs Jauja pavadībā

Patriotiskās nedēļas ietvaros Ogres attīstības biedrība un Ogres Vēstures un mākslas muzejs aicina iepazīt pilsētas kultūrvēsturiskās vides elementu Brīvības ielā 36.

15. novembrī plkst. 13.00 arhitekts, izstādes idejas autors un kurators Zigmārs Jauja vadīs ekskursiju, iepazīstinot ar izstādes tapšanu un ekspozīciju.
Izstāde “Ogres rītausma” būs apskatāma tikai līdz 23. novembrim, tāpēc šī ir viena no pēdējām iespējām uzzināt vairāk par vēsturisko žogu betona stabu rašanās vēsturi un to izgatavošanas tehnikām.

