Filmas sižeta centrā ir jauns kriminālpolicijas izmeklētājs Romāns Skulte, kurš uzsāk darbu Rīgas policijas iecirknī. Sākotnēji ideālisma un entuziasma pilns, Skulte drīz vien sastopas ar realitāti, kurā taisnīgums un likums ne vienmēr iet roku rokā. Lai stātos pretī noziedzīgajai videi, galvenajam varonim nākas pieņemt sarežģītus lēmumus, pārkāpjot gan noteikumus, gan savus personīgos principus.
Pirms filmas seansa, plkst. 14.30, notiks īpaša tikšanās ar ķegumiešiem Viesturu Berkmani- Arvja Miķelsona lomas atveidotāju, Oskaru Čodoru, Andri Grisli un Kasparu Lablaiku, kuri piedalījušies filmas tapšanā. Tikšanās laikā apmeklētājiem būs iespēja uzzināt par darbu kino industrijā, filmēšanas procesa aizkulisēm un personīgo pieredzi, strādājot pie šī projekta. Sarunu vadīs Andris Krauja.
Pasākums piedāvā ne tikai iespēju noskatīties jauno latviešu kino darbu, bet arī klātienē satikt cilvēkus, kuri piedalījušies tā tapšanā.
Biļešu cena 3,00 EUR, biļetes iespējams iegādāties Ķeguma Tautas nama kasē, darba laikā.