Vienreizēja iespēju atklāt Ogres novada bagāto kultūras mantojumu kopā ar zinošiem gidiem un domubiedriem

Nepalaidiet garām iespēju atklāt mūsu novada bagāto kultūras mantojumu kopā ar zinošiem gidiem un domubiedriem!
"VisitOgre" aicina uz tematisku ekskursiju “Māksla. Skatuve. Dzelzceļš.” – ceļojums Ogres novada kultūrvēsturē.

Svinot Starptautisko tūrisma dienu, Ogres novada Kultūras un tūrisma pārvalde 27. septembrī aicina iedzīvotājus un viesus doties izzinošā, vienas dienas ekskursijā “Māksla. Skatuve. Dzelzceļš.”, iepazīstot Madlienas, Ķeipenes un Taurupes apkārtnes kultūrvēsturiskās vērtības.

Šī ir jau otrā ekskursija ciklā, kas veltīta Ogres novada ievērojamākajām personībām, ainavām un vietām, kas veido Latvijas kopējo kultūras mantojumu.

Dienas gaitā būs iespēja dzirdēt stāstus par kādreizējās dzelzceļa līnijas Rīga-Ērgļi vēsturi, izcilu mākslinieku dzīvēm un muižniecības laikiem Ogres novadā.

  • Kārlis Hūns un Madlienas luterāņu baznīca – vieta, kur sastopas māksla un garīgums;
  • Augusts Sukuts un Ķeipenes kinostacija – Latvijas kinomākslas simbols, kuru izveidojis leģendārā kino foruma “Arsenāls” dibinātājs;
  • Ķeipenes muižas parks, Ķeipenes “Viļņi” un plenēra izstāde – harmonija starp dabu, vēsturi un mākslu;
  • Vilhelms Purvītis un viņa jaunības ainavas Taurupes pusē – iedvesmas avoti Latvijas ainavu glezniecības klasiķim;
  • Taurupes un Aderkašu muižas – stāsti par dzīvi, arhitektūru un vērtībām, kas pārdzīvojušas laikus.

Ekskursijas programma:

8.45 – pulcēšanās un reģistrācija pie Ogres Kultūras centra
9.00 – izbraukšana
10.00 – Madlienas luterāņu baznīca un Kārlis Hūns
11.30 – Ķeipenes kinostacija un Augusts Sukuts
13.30 – Ķeipenes “Viļņi” un mākslas izstāde.
14.30- Pusdienu zupa- 4 EUR no personas
15.30 – Ķeipenes valnis un ainavas
16.00 – Taurupes muižas klēts un Vilhelms Purvītis
18.00 – izbraukšana atpakaļ uz Ogri
19.00 – ierašanās Ogrē

Dalība ekskursijā – bez maksas.

Piedāvājam ierobežotu vietu skaitu braucienam ar autobusu, taču iespējams pievienoties arī ar privāto transportu.

Nepieciešama iepriekšēja reģistrācija, rakstot uz:  vai zvanot pa tālr. 29491685.
Lūdzu, norādiet, vai brauksiet ar autobusu vai savu auto.

Sliktu laikapstākļu gadījumā programma var tikt mainīta.

