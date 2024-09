Viens no sakoptākajiem pagalmiem Latvijā

Mājas pilnvarotā Vita Jostiņa stāsta, ka iedzīvotāju moto ir – labāk mazs darbiņš nekā lielas runas! «Esam piedalījušies piecos vides labiekārtošanas projektos «Veidojam vidi ap mums Ogres novadā» un trīs reizes saņēmuši pašvaldības finansiālo atbalstu. Tas mums lieti palīdzējis ideju īstenošanā,» saka Vita, piebilstot, ka, piemēram, 2020. gada vasarā pēc Ogres Meža prospekta 6. nama iedzīvotāju iniciatīvas tēlnieks Aivars Neško no sarkanbrūna granīta izgatavoja saules horizontālo pulksteni. Tas uzstādīts tieši rudens ekvinokcijas dienā. Šim pulksteni ir īpašas formas gnomons, kas būtiski atšķiras no plākšņu vai stieņu veida gnomoniem. Gnomons ir ievērojami plats, un tā dienvidu puse ir puscilindrs. Saules pulkstenis rāda 2. joslas vasaras laiku (GMT + 3). Līdzās pulkstenim izveidota krāšņa ziedoša puķu dobe. Par prieku pašiem un saulītei, tai izvēlēti tikai un vienīgi dzelteni ziedi.

«Ja kādubrīd mums pie rokas nav pulksteņa vai telefona, šeit mēs paši un jebkurš garāmgājējs var uzzināt precīzu laiku. Ir jau daudzkārt pārbaudīts – saules pulkstenī ieliktā senču dzīvesziņa (vai gudrība) nemelo! Esam centušies apvienot pagātnes mantojumu ar šodienas vides risinājumiem. Piemēram, betona bluķu apmalīte pie mājas atrodas jau daudzus gadus. Tagad sirmā betona plaisās sev vietu raduši (vai iedzīvojušies) jauni augi. Tādējādi, nonākot līdzsvarā ar šodienu, ļaujam par sevi atgādināt arī aizejošajam laikam,» ar aizrautību stāsta Vita, piebilstot, ka mājas iedzīvotāji tiekas arī dažādos svētkos, piemēram, pie pašu stādītās eglītes svin Ziemassvētkus. Kopīgi, izliekot pie mājas svecītes, tiek atzīmēts 18. novembris, svinētas arī Lieldienas. 1978. gadā ekspluatācijā nodotās mājas iedzīvotāji kopīgi svin arī mājas dzimšanas dienas, īpaši vērienīgi pirms sešiem gadiem nosvinēta ēkas 40 gadu jubileja. Tieši tad arī iedzīvotāji nolēma nopietnāk pievērsties savas mājas gan iekšējai, gan ārējai sakārtošanai. “Šajā mājā dzīvoju jau 24 gadus, piecus gadus esmu mājas pilnvarotā un man ir prieks par atsaucīgajiem kaimiņiem, kuri atbalsta manas idejas,» saka Vita Jostiņa.

Svarīga ir pašu iniciatīva

«40 gados mājai jau ir vajadzīgs kapitālais remonts, renovācijas. Jāmaina caurules. Un tad mēs izveidojām arī tādu kā plānu, ko vēlamies tajā mājā izmainīt. Mums ir nomainītas visas iekšējās komunikācijas, stāvvadi un guļvadi, un, protams, vēl uz priekšu ir, ko darīt, piemēram, remontēt fasādi un veikt ēkas siltināšanu, bet tas ir nākotnes jautājums. Kas attiecas uz apkārtnes labiekārtošanu, sapratām, ka to līdzekļu mums nav tik daudz un jāsāk piedalīties projektos, kas varētu to vidi izveidot,» stāsta mājas pilnvarotā, sakot paldies kaimiņiem – daudzi krāšņumaugi pie mājas ir pašu iedzīvotāju sarūpēti un ziedoti.

Vienā no mājas kāpņu telpām atrodas pēc Vitas Jostiņas iniciatīvas un par viņas līdzekļiem izveidotais grāmatu un žurnālu stends, kur ikviens mājas iedzīvotājs var atstāt paša izlasīto un paņemt lasīšanai cita atnesto literatūru – grāmatas un žurnālus. Karstajos vasaras vakaros labi lasās ārpus dzīvokļu sienām – atpūšoties uz soliņiem pie mājas, kas izvēlēti dzīvespriecīgā – oranžā – krāsā un labi piestāv līdzās augošajām samtenītēm un mājas paneļu krāsai. Projekta ietvaros pie mājas ierīkots arī velosipēdu statīvs, lai iedzīvotājiem ir ērtāk nodoties fiziskām aktivitātēm svaigā gaisā. «Sakoptā vidē sakoptākas kļūst arī mūsu domas. Cieši pie mājas vēl kopš padomju laikiem auga tūja, kas aizēnoja pirmā un trešā stāva iedzīvotāju logus. Saskaņojām ar pašvaldību un paši nogriezām traucējošos tūjas zarus, un arī šo iedzīvotāju logos beidzot iespīdēja saules gaisma. Pie mājas atradās arī apbružāts elektrības skapis, kas savu funkciju vairs nepildīja, jo elektrokabeļi jau sen ierīkoti citviet. Gandrīz gadu sarakstījos ar instancēm, lai šo skapi demontētu. It kā sīkumi, bet šo sīkumu, kas palikuši mantojumā no pagātnes, sakārtošana aizņem daudz laika. Vienā no projektiem sevi nosaucām par spoku grupu, jo lielākoties dienā visi ir savos darbos, un tad ap pulksten 21 mēs ar lukturīšiem satiekamies un ejam skatīties, kas tad te ir vajadzīgs. Jo tā dzīve ir aktīva un ne vienmēr dienā ir laiks visiem satikties. Domājot par mūsu mājas un tās apkārtnes nākotni, paši, ja tā var teikt, turamies pie baltās krāsas un sūtām baltas domas Visumam. Lai mūsu namam un darbam saules mūžs! Un mājas apkārtne pēdējo gadu laikā patiesi ir ļoti mainījusies,» saka mājas pilnvarotā.

Jautāta, kāpēc nolēmuši piedalīties Latvijas Dzīvokļu īpašnieku biedrību asociācijas «Mājoklis» pirmo reizi organizētajā konkursā par sakoptāko daudzdzīvokļu mājas pagalmu, Vita teic, ka tā bijusi vēlme pašiem palūkoties uz padarīto darbu sarakstu pagātnē un raudzīt, kādi ir darāmie darbi nākotnē, kā arī smelties interesantas, radošas idejas no citu konkursa dalībnieku piedāvātā. Veidojot konkursam video un foto pieteikumu, arī pašiem bija iespēja novērtēt mājas vizuālo kopskatu un labāk saprast, kur ko vēl nepieciešams uzlabot, jo šī ir standarta paneļu tipa māja, kas celta padomju gados, un savu, ja tā var teikt, odziņu ieguvusi, tikai pateicoties iedzīvotāju uzņēmībai.

«Paldies vēlos teikt arī Ogres novada pašvaldībai, SIA «Ogres Namsaimnieks», kuri atbalstījuši mūsu radošās idejas, bet vislielākais paldies pašiem iedzīvotājiem – fotogrāfam Mārim Arbidānam, kurš brīvprātīgi palīdzējis iemūžināt skaistumu ap mūsu māju, paldies iedzīvotājām, kuras regulāri ravē puķu dobes, laista – veic šos dažādos it kā nepamanāmos, bet tik vajadzīgos darbiņus, lai krāšņās puķu dobes pie mājas turpinātu mūs priecēt. Darāmā ir patiesi daudz, un to var padarīt, tikai iesaistoties pašiem mājas iedzīvotājiem, jo viens nav cīnītājs. Šajā mājā dzīvoju jau 14 gadu, un man ir prieks par atsaucīgajiem kaimiņiem, kuri atbalsta manas idejas,» saka mājas pilnvarotā.

Konkurence ir gana sīva

Konkursa organizatori 11. septembrī nosaukuši 12 finālistus, kas izvirzīti tālākai žūrijas vērtēšanai «Sakoptākais Latvijas daudzdzīvokļu mājas pagalms 2024». Trīs finālisti, tostarp Ogres Meža prospekts 6, nominēti vairākās nominācijās, un sīvākie konkurenti ir daudzdzīvokļu māja Liepājā, Kārklu ielā 3, kā arī Krūmiņa rezidence Jūrmalā, Turaidas ielā 17. Konkursā vērtēti šādi sakoptas vides risinājumi: ilgtspēja (funkcionāla apkaime, drošība, komforts), estētiskums (saskanīgas un skaistas vides veidošana), novitāte (spēja adaptēties pārmaiņu rezultātā), efektivitāte (ilgtermiņa risinājums, pievienota ekonomiskā vērtība), oriģinalitāte (spēja ģenerēt neparastas, atšķirīgas idejas), ietekme uz pilsētvidi, pozitīvas vietas un cilvēka attiecības, unikalitāte (plānošanas kultūra, attieksme pret dzīves vidi), ieguldījums vides aizsardzībā, bioloģiskā daudzveidība, ainavas kvalitāte, spēja iesaistīt sabiedrību un brīvprātīgos (iekļaujoša sabiedrība un komunikācija) un finansiālā ieguldījuma un rezultāta samērīgums. Žūrija jau ir apciemojusi konkursa finālistus, lai sakoptākos īpašumus novērtētu klātienē. Tagad atliek vien gaidīt rezultātus.

Ogres Meža prospekta 6. daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieki ir pārliecināti, ka var pie kaimiņiem pieklauvēt ne tikai, lai aizņemtos sāli vai cukuru, bet arī saņemtu palīdzību grūtā brīdī. Un vēlas iedrošināt citu līdzīgu māju iedzīvotājus. Vita Jostiņa aicina socializēties, iznākt laukā no saviem dzīvokļiem, komunicēt, veidot komandu un mēģināt vienam otrā atrast nevis to, kas šķir, bet to, kas vieno.

UZZIŅA

Konkursa organizatoru mājaslapā majoklis.lv līdz 10. oktobrim ir atklāts simpātiju balsojums, kur katrs var nobalsot par vislabāk iepatikušos mājas pagalmu. Balsojumā piedalās visi 30 konkursa dalībnieki. Tostarp arī daudzdzīvokļu māja «Krastmalas» Kaibalā, kas konkursa finālā neiekļuva, bet par kuru, tāpat kā par Ogres Meža prospekta 6 mājas pagalmu, var nobalsot. Simpātiju balsojuma uzvarētājs saņems īpašo Simpātiju balvu. Konkursa uzvarētāju apbalvošana notiks 16. oktobrī konferences «Mājoklis 2024» ietvaros. Trīs visaugstāk novērtētie pagalmi katrā no piecām nominācijām saņems savas nominācijas galveno balvu – 500 eiro, bet viens no finālistiem iegūs Gada balvu «Sakoptākais Latvijas daudzdzīvokļu mājas pagalms 2024» – prestižu un īpašu apbalvojumu, kā arī 1500 eiro vērtu Dāvanu karti.