Ogre aicina apvienot ar novada izpēti
Tūrisma vietne "visitogre.lv" aicina, ieplānojot rudenī gaidāmās Ogres novada Mājas kafejnīcas, pie reizes iepazīt arī tuvāko apkārtni. Idejas, ko apskatīt pa ceļam uz Mājas kafejnīcu dienām vai starp maltītēm, meklē www.visitogre.lv, kur apkopota informācija par apskates objektiem, aktīvās atpūtas iespējām un naktsmītnēm.
Ogres novads, protams, lepojas ar priežu ieskauto un sakopto Ogres pilsētu, kur iedzīvotāju un viesu ērtībām plaši tiek izmantotas modernās tehnoloģijas. Lielvārde visā Latvijā pazīstama ar bagāto kultūrvēsturisko mantojumu, kuru var iepazīt Andreja Pumpura Lielvārdes muzejā un Lielvārdes parkā, kur atrodas viduslaiku pilsdrupas. Bet Ikšķiles vārds asociējas ar kristietības sākumu Latvijā – uz Sv. Meinarda salas atrodas senākās mūra celtnes drupas Baltijā. Savukārt Ķegums saistās ar Latvijas vienotās elektroapgādes pirmsākumiem.
Apmeklējot Enerģētikas muzeju, ikviens interesents var smelties jaunas zināšanas par Latvijas enerģētikas vēsturi un attīstību. Ogres novada lauku teritorija ar krāšņām ainavām, daudzveidīgiem mežiem, plašām pļavām un gleznainajiem Ogres upes līkumiem aicina dabas mīļotājus izbaudīt tās mieru un skaistumu.
Attēls: Mājas kafejnīcu dienas arhīvs
Piemērs uzņēmējdarbības sākšanai
LIAA atzīmē, ka mājas kafejnīcu dienās ir iespēja iepazīt Latvijas reģionus caur cilvēku stāstiem, vietējām tradīcijām un viesmīlību.
2021. gadā mājas kafejnīcu dienās piedalījās 448 mājas kafejnīcas, kuras apmeklēja vairāk nekā 40 000 cilvēku, 2022. gadā dalībnieku skaits pieauga līdz 496, bet apmeklētāju skaits sasniedza 60 650, 2023. gadā iniciatīvā iesaistījās aptuveni 450 mājas kafejnīcas, uzņemot 65 000 viesu. Savukārt 2024. gadā durvis vēra 617 mājas kafejnīcas, kuras kopumā apmeklēja 86 847 cilvēki. Arī 2025. gadā interese saglabājās augsta - pasākumā piedalījās 584 mājas kafejnīcas, uzņemot 81 134 apmeklētājus.
Aģentūrā uzsver, ka pasākums sniedz nozīmīgu ieguldījumu reģionu ekonomikā. Daudziem dalībniekiem mājas kafejnīcu dienas kļūst par pirmo iespēju izmēģināt savus spēkus uzņēmējdarbībā, pārbaudīt biznesa idejas un uzrunāt pirmos klientus. Nereti tieši pēc dalības šajā iniciatīvā rodas jaunas kafejnīcas, mājražotāji, tūrisma pakalpojumi vai citi uzņēmumi, kas turpina darbu arī pēc pasākuma noslēguma.
LIAA direktore Ieva Jāgere norāda, ka mājas kafejnīcu dienas ir viens no piemēriem tam, kā tūrisms var kļūt par platformu uzņēmējdarbības attīstībai. Daudziem dalībniekiem šis ir pirmais solis ceļā uz sava uzņēmuma izveidi, savukārt apmeklētāji vienlaikus iepazīst Latvijas reģionus, vietējos ražotājus un kultūras mantojumu.
Mājas kafejnīcu dienu idejas autors ir biedrība "Lauku ceļotājs", savukārt pasākuma formāts aizgūts no Igaunijas. LIAA iniciatīvu līdzfinansē kopš 2021. gada, saskatot tajā instrumentu vietējā tūrisma attīstībai, uzņēmējdarbības veicināšanai un reģionu ekonomiskās aktivitātes stiprināšanai.